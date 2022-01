Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 22 al 28 gennaio 2022 ci svelano che ci troveremo a trattenere il fiato per la piccola Kiraz, che senza saperlo si troverà a mangiare una merendina alle fragole, frutto al quale la bimba è allergica. Mentre un gioco rischia di trasformarsi in tragedia c’è anche chi inizia a sospettare qualcosa. Ma vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 22 al 28 gennaio 2022

La dottoressa Hulya propone a Eda, a Serkan e ai loro amici di partecipare a un gioco veramente originale. Condividendo i loro pensieri più nascosti potranno infatti insegnare alla bambina l’importanza della sincerità. Durante questo gioco insolito però, Kiraz mangia una merendina, senza accorgersi che il prelibato spuntino contiene le fragole, frutto a cui Kiraz è allergica.

Proprio questa allergia sarà uno spunto su cui nuove domande si faranno strada: anche Kemal, infatti, è allergico alle fragole. Sarà forse lui il padre naturale di Serkan? L’allergia alle fragole potrebbe essere una patologia ereditaria e quindi non potremo escludere che la bambina l’abbia ereditata dal nonno.

Intanto Serkan si ritroverà a recarsi al supermercato per fare la spesa. Si tratterà della sua prima esperienza all’interno di un supermarket e le sorprese non mancheranno….

Kemal deciderà di trasferirsi a casa di Aymal, che nel frattempo riceverà i risultati delle analisi genetiche e scoprirà che i sospetti non erano poi così infondati: le analisi dimostreranno infatti che Kemal è il vero padre di Serkan!

Spoiler turchi sulla soap opera: il malcontento di Kerem

Kerem non tarderà a mostrarsi insoddisfatto del suo lavoro per il Bolat. Solo l’insistenza di Pina riuscirà a convincerlo a portare i suoi disegni all’architetto.

Mentre Kerem attenderà con impazienza il giudizio di Serkam riguardo ai suoi disegni, Eda riuscirà con un escamotage a rimanere da sola con il Bolat: la Yildiz riuscirà così a evitare che l’entusiasmo del giovane apprendista venga soffocato sul nascere.

Anticipazioni Love is in the Air: Piril assalita dal dubbio

Nel frattempo il dubbio attanaglierà Piril, che alla fine deciderà di pedinare Engin per riuscire a scoprire se l’uomo ha un’amante. Più tardi, in occasione di una degustazione, la coppia conoscerà la preside di una prestigiosa scuola che permette l’accesso ai nuovi studenti solo dopo un colloquio approfondito e particolare con i genitori.

Pur di riuscire a iscrivere Can a quell’istituto, la figlia di Aziz ed Engin saranno sempre più determinati a sostenere quel colloquio motivazionale.

