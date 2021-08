Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 21 al 27 agosto 2021 ci svelano che Eda e Serkan decidono di tornare in ufficio in vista di una importante riunione. Eda prepara un contratto con delle regole comportamentali, che consegna a Serkan. Lui lo firma senza neppure leggerlo. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà grazie a tutte le news sull’appassionante soap opera che continua a tenerci incollati alla tv anche in questo caldo mese di Agosto.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 21 al 27 agosto 2021

Una buona notizia sta per giungere a Selin: Melo le comunica infatti con orgoglio che Engin la vuole nel suo team. Erdem ha modo di ascoltare la conversazione e ci rimane molto male. Nel frattempo Eda sembra più che mai decisa a voler incontrare la persona che è responsabile della morte dei suoi genitori.

Un evento di beneficienza organizzato dall’associazione di cui fa parte, Aydan si ripromette di aiutare le giovani studentesse che non possono accedere agli studi. Il premio per chi farà la donazione più alta è una cena con Serkan.

In campo lavorativo Eda e Serkan sono occupati a rivedere il progetto della cucina dell‘albergo del Golf Resort, che in vista dell’arrivo di un famoso chef deve essere oggetto di particolari modifiche. Eda però non vuole restare nello studio senza Efe.

Spoiler turchi sulla soap opera: Alptekin tradisce Aydan

Aydan scopre che Alptekin la tradisce con la sua segretaria e approfitta della situazione per cercare di far riavvicinare la dolce Eda Yildiz e suo figlio Serkan Bolat. Dopo essersi fatta ospitare a casa di Ayfer la donna ingaggia un uomo perché finga di essere il fratello dell’amante di Alptekin.

Cosa avrà in mente Aydan? È sicura che suo figlio provi ancora dei sentimenti per Eda, e che la giovane ricambi il suo amore, ma riuscirà a far riappacificare la coppia? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora un po’ di tempo.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui