Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 20 al 26 novembre 2021 ci svelano che assisteremo a una scena che sembra tratta da un film poliziesco, con Eda e Serkan che, per esaudire un desiderio di quest’ultimo, si mettono a indagare sul presunto caso di omicidio. Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 20 al 26 novembre 2021

Eda e Serkan si recano a casa della vittima e iniziano a interrogare i testimoni. Intanto Aydan, parlando con Ayfer, confida di voler dare una possibilità a Kemal. Poco più tardi lo stesso Kemal si presenta a casa di Aydal, proponendole un invito un po’ insolito.

Serkan, di solito incline a evitare folle e divertimenti, si ritrova a una festa dove sono presenti anche Eda, Figen e Melek. La Yildiz approfitta di questa occasione e, cogliendo la palla al balzo, ricorda al Bolat il loro accordo.

Aydan fa una piacevole scoperta: grazie al video che le ha inviato Eda, la donna si rende conto di poter andare oltre le sue paure. Mentre Pyril ed Engin, che presto diventeranno genitori, si interrogano sul sesso del nascituro e non nascondono il fatto che vorrebbero entrambi una femminuccia, Aydan decide di concedere a Kemal un’altra occasione. I due decidono di concedersi una cenetta a due in un ristorante, ma una sorpresa li attende.

Ad Art Life tutti sono felici quando arriva la notizia che il progetto di lampadari di design è stato venduto. O perlomeno, lo sono quasi tutti. Serkan appare in realtà preoccupato sia per la scelta che Selin è chiamata a compiere, sia per l’apertura del padre nei confronti di Ferit. A tenere sotto controllo Selin ci pensa Melek. Il giovane architetto viene convocato insieme a Eda per partecipare alla realizzazione di un improbabile film.

Spoiler turchi sulla soap opera: Eda gelosa di Serkan

L’interesse e la forte attrazione che la prima attrice Puren mostra fin da subito nei confronti del Bolat finisce inevitabilmente per scatenare la gelosia di Eda. Serkan, per cercare di dimostrare a Eda che non ha niente di cui preoccuparsi, decide di invitarla a cena al ristorante. I due capitano così casualmente nello stesso locale in cui Aydan e Kemal stanno consumando la loro cena. Come se questo non bastasse di lì a poco si presenta anche Puren, decisa più che mai a conquistare il bell’architetto.

La preoccupazione di Eda è giustificata? Certo, la bella Puren sembra disposta a tutto per far breccia nel cuore di Serkan, ma il Bolat sembra avere occhi solo per la Yildiz. Per conoscere ulteriori sviluppi di questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto a questo link potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.