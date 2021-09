Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 2 al 8 ottobre 2021 ci svelano che il senso d’angoscia e di frustrazione di Eda, davanti all’improvvisa amnesia di Serkan, sarà attenuato solo in parte dalle speranze che arriveranno dal neurologo. Ma vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 2 al 8 ottobre 2021

Serkam è dunque scampato all’incidente aereo e, dopo diversi mesi, farà ritorno. Questa notizia riempirà di gioia Eda, che però si troverà a fare i conti con il fatto che il suo amore non ricorderà niente della loro storia e, anzi, sarà convinto di essere ancora fidanzato con Selin. Ma il neurologo, dottor Nivazy, si mostrerà ottimista riguardo alla possibilità di far recuperare la memoria al giovane imprenditore. Davanti a questa speranza Eda escogiterà un piano per cercare di risvegliare il suo Principe Addormentato.

La gioia nel team di Art Life sarà immensa per questo ritorno, tanto che lo staff insieme a Aydan, Ayfer e Alexander, non esiterà a organizzare una festa in suo onore. Proprio durante i festeggiamenti Eda penserà di provare a far ricordare a Serkan la loro love story baciandolo. Ma il suo gesto sortirà l’effetto contrario e il giovane, quasi infastidito da quel bacio inopportuno, chiederà a Selin di sposarlo davanti a tutti.

Con il ritorno di Serkan colpito dall’amnesia, anche Ayfer e Alexander proveranno a trattenersi nell’esternare i sentimenti che provano, per paura di ferire ancor più Eda. L’improvvisa ricomparsa del giovane creerà scompiglio anche tra Ferit e Ceren. La ritrovata presenza del Bolat porterà grande beneficio alla relazione tra Engin e Piril. Dopo aver risolto un malinteso i due infatti discuteranno sulla possibilità di avere un figlio, e i consigli di Serkan a Engin si riveleranno preziosi per riuscire a convincere la compagna.

Una scommessa vinta con Melo e Leyla darà a Erdem la convinzione di poter chiedere ospitalità ad Ayfer e Melek.

Spoiler turchi sulla soap opera: Eda viene allontanata da Serkan

Pensando di agire per il bene della ragazza, Deniz convincerà Eda a recarsi qualche giorno in vacanza, insieme a Ceren e Ferit. L’idea sarà quella di allontanarla per un po’ dal Bolat, per permetterle di riprendere in mano la sua vita. Tuttavia questo non sembrerà bastare a mantenere le distanze tra loro e Eda avrà un incontro ravvicinato con l’uomo che ama.

Se la situazione sentimentale della coppia protagonista delle vicende turche non sembrerà affatto vivere momenti magici, le cose non andranno meglio ad Ayfer e Alexander. I due usciranno insieme ma la ragazza lo pianterà in asso quando lo vedrà chattare continuamente con Aydan. Per farsi perdonare Alexander proverà a mandare un invito a cena ad Ayfer, sbagliando però l’invio. A riceverlo sarà così Aydan che grazie all’equivoco apparirà al settimo cielo.

La situazione sarà quindi drammatica ma noi continuiamo a tenere le dita incrociate perché i malintesi tra Alexander e Ayfer possano essere finalmente chiariti e, soprattutto, perché Serkan possa ritrovare in tempo la memoria, d’altronde quando si parla di lui e Eda si sa, l’amore è nell’aria…

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming. Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.