Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 19 al 25 marzo 2022 ci svelano che Kemal finisce per lasciarsi convincere dalla signora Yadigar e si reca, accompagnato da lei, a casa di Eda e Serkan per chiedere la mano di Aydan. Ma vediamo insieme cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 19 al 25 marzo 2022

Kemal scopre di essere stato ammesso all’università con una borsa di studio che copre il 75% e inizia a pensare di rimandare all’anno successivo l’inizio del percorso universitario. Il giovane inizia così a cercare i soldi per potersi iscrivere.

Aydan avverte un senso di pesantezza con quell’anello al dito, per cui lo sfila e lo appoggia sul tavolo. A notare il brillante è il piccolo Can. Il bambino custodisce nel suo cuore la speranza di sposare un giorno Kiraz, per cui prende l’anello per offrirlo in dote alla piccola.

Mentre tutti si chiedono che fine possa aver fatto l’anello, Kerem informa tutti di aver finalmente risolto il suo problema economico che gli impediva di iscriversi all’università, così tutti finiscono per pensare che sia lui l’autore del furto del prezioso anello di Aydan.

Spoiler turchi sulla soap opera: la gravidanza di Eda

Prosegue intanto la gravidanza della Yildiz, non senza le continue interferenze di Serkan che rischia di soffocarla con i suoi eccessi protettivi. La tensione del Bolat finisce per far perdere la pazienza anche al dottor Cenk, che decide di rinunciare all’incarico e viene sostituito da un medico di fiducia di Serkan.

Anche la scelta di Eda di partorire in acqua rischia di creare tensione tra i due, perché il marito non è affatto d’accordo. Queste continue tensioni finiscono per far dimenticare a Eda il compleanno del marito. Si ricorda solo all’ultimo minuto della ricorrenza ed escogita un piano per organizzare una festa a sorpresa. Fortunatamente però il compleanno non è sfuggito a Melo, che insieme ad Ayfer e Burak ha già organizzato tutto.

Anticipazioni settimanali Love is in the Air: Kerem lascia Istanbul

Kerem deve fare i conti con il giudizio di tutti coloro che gli vivono intorno, e che hanno già emesso la loro condanna per il furto dell’anello. Decide così di rinunciare a proseguire gli studi e di trasferirsi in un’altra città. dove ha trovato un nuovo lavoro.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Love is in the Air? Per avere qualche altro indizio, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto a questo link potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.