Le anticipazioni della soap Love is in The Air dal 19 al 25 giugno 2021 ci svelano che Eda sarà alle prese con la ristrutturazione della casa in cui soggiornerà Sevda. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Çal Kapımı.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 19 al 25 giugno 2021

Dopo aver atteso invano Serkan, Eda scopre che è il 19 agosto, il giorno in cui Serkan non lavora mai. Il ragazzo sarebbe dovuto andare a prenderla al suo ritorno da Istanbul per accompagnarla al lavoro, Eda riuscirà a convincere alcune persone dello studio ad aiutarla nell’impresa. Ristrutturare l’appartamento in cui andrà a vivere per un po’ di tempo la cantante Sevda Gulensoy non sarà certo un gioco da ragazzi.

I lavori procederanno nel migliore dei modi, anche se occuparsi della ristrutturazione e dell’arredamento porterà via moltissimo tempo a Eda. Una pausa ci vorrebbe proprio. L’occasione arriverà quando con tutto il team di Serkan, Figel e Melek la giovane si ritroverà ad una festa. Conoscendo la tendenza del ragazzo a evitare la folla, Eda ricorderà a Serkan il loro accordo.

Spoiler turchi Love is in the Air: Figen aiuta Eda con il brevetto

Figen aiuterà Eda con il brevetto, mentre Kaan amoreggerà con Melek. Quest’ultimo riuscirà a farsi invitare a pranzo a casa di Melek e troverà lì il brevetto che Eda deve riportare a Serkan.

Siete curiosi di sapere se la nuova love story tra Kaan e Melek avrà un futuro? Per saperlo, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.