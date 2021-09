Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 18 al 24 settembre 2021 ci svelano che l’avvicinamento di Semiha a Eda fa preoccupare Ayfer, che sembra aver intuito i piani della donna per separare la nipote da Serkan. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà grazie a tutte le news sull’appassionante soap opera che continua ad appassionare e tenere incollati davanti alla tv migliaia di spettatori.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 18 al 24 settembre 2021

Non è solo l’influenza che Semiha sembra avere sulla nipote a mettere a rischio la relazione tra Eda e Serkan. I due infatti si mostrano molto gelosi quando si trovano a cena nello stesso ristorante in cui sono Balca e Melih. Abbiamo già avuto modo di vedere la nuova assunta all’Art Life impegnata nel tentativo di conquistare il bell’imprenditore. Ora sembra che Balca voglia provare a realizzare il suo progetto provocando la gelosia di Eda.

Il sentimento che lega Eda a Serkan sembra essere a prova di tutto, e nonostante la tensione provocata dalla gelosia, i due finiscono per trascorrere la notte insieme e ritrovare la loro complicità. Ma Balca non sembra affatto disposta a darsi per vinta e confida alla Yildiz di essere in procinto di partire per Parigi con il suo capo. In effetti Serkan sta per volare nella capitale francese, dove lo attende un importante appuntamento di lavoro. Poco prima che l’aereo decolli Eda riesce a prendere il posto di una hostess e arriva davanti a lui, sorprendendolo con una richiesta di matrimonio. Serkan accetta, ma subito prima del decollo i due vengono interrotti da una telefonata di Engin, che appare molto preoccupato.

Spoiler turchi sulla soap opera: Piril è in pericolo

Piril, che poco prima era apparsa in ansia per una visita inaspettata del padre, è stata rapita. La notizia finisce inevitabilmente per mettere in grande apprensione Engin. Più tardi, mentre tutti si trovano nell’ufficio di Serkan per decidere sul da farsi, la ragazza compare all’improvviso. In realtà non si era trattato di un rapimento, ma era stato il padre che, contrario alle nozze della figlia con Engin, aveva ordinato ai suoi uomini di andare a prelevarla.

Eda e Serkan si precipitano da Ayfer per darle la bella notizia, ma Melo ha già provveduto a informare lei e Aydan. Tra le due donne si accende un battibecco e Serkan, per cercare di placare le acque, conduce Eda in un locale. Dopo aver suonato per lei un pezzo al pianoforte le chiede se vuole sposarlo.

Rientrati a casa i due innamorati cercano di convincere le rispettive famiglie ad acconsentire alle nozze, ma i loro sforzi sembrano essere vanificati dall’intervento di Semiha. Come andrà a finire? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming. Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.