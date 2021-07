Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 17 al 23 luglio 2021 ci svelano che Serkan apparirà impaziente di sapere da Eda quali siano i veri sentimenti per lui. Quando la ragazza lo raggiungerà per fare colazione insieme, lui tornerà a insistere perché lei gli apra il suo cuore. Scopriamo tutte le novità della prossima settimana.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 17 al 23 luglio 2021

Aydan si lascerà andare a uno sfogo con Seyfi, senza accorgersi però della presenza di Alptekin. Piril scoprirà che Engin è innamorato di lei grazie a una conversazione con Ceren. La ragazza deciderà allora di dargli una nuova possibilità. Ma anche Ceren avrà qualcosa da farsi perdonare e chiederà scusa a Engin per avergli nascosto la sua ricchezza.

Mentre Piril e Engin sembreranno incapaci di trovare il modo per comunicare, e neanche una cenetta romantica preparata in ufficio da Engin sembrerà aiutarli, Serkan ed Eda appariranno sempre più affiatati.

Il loro legame sembrerà farsi ogni giorno più intenso. La cosa non sfuggirà ad Alptekin che, dopo aver visto suo figlio stringere la mano di Eda, si deciderà a raccontargli la verità sull’incidente nel quale hanno perso la vita i genitori della ragazza. Durante la loro conversazione però Alptekin avrà un infarto.

Spoiler turchi Love is in the Air: malintesi ad Art Life

La notizia della vendita delle azioni si diffonderà rapidamente, causando non pochi fraintendimenti. Se fino a qualche giorno prima l’accordo tra Eda e Serkan era stato l’argomento principale ad Art Life, sembra che da ora in avanti le attenzioni di tutti siano concentrate invece sulla vendita delle azioni e sulle conseguenze.

Tra l’altro Ayfer scoprirà che Eda e Serkan stanno veramente insieme, e che non si tratta affatto di una specie di contratto tra i due. Basterà questo a calmare le ansie di Ayfer e la sua preoccupazione per la nipote? Per saperlo, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming. Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.