Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 16 al 22 ottobre 2021 ci svelano che, nonostante la momentanea amnesia di Serkan abbia posto Selin in una posizione avvantaggiata rispetto a Eda, le cose potrebbero presto cambiare. Ma vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 16 al 22 ottobre 2021

Selin non è affatto disposta a lasciarsi sfuggire l’opportunità che le si è presentata per riprendere il suo posto al fianco di Serkan, anche se sa bene che Eda potrebbe rivelarsi un ostacolo difficile da superare. La ex del Bolat, tornata al suo fianco grazie all’amnesia del giovane, si dimostra però disposta a tutto per rimanerci. Dopo aver escogitato un piano per introdurre Deniz all’interno dello studio di Serkan infatti, conta sul suo aiuto per seguire da vicino le vicende dell’imprenditore ed Eda e dissuaderli dal tornare insieme. Selin ha finto di voler riarredare l’ufficio del Bolat e “suggerito” Deniz come designer.

Nel frattempo arriva la disdetta del progetto di Kemerburgaz, che poi Eda riesce a recuperare grazie al suo impegno. La Yildiz lavora tutto il giorno al progetto dell’ArtLife, salvando il file sul computer. Ma Deniz e Selin non possono permettere che la giovane Yildiz e il Bolat si trovino vicini al di fuori dell’ufficio e decidono di mandare a monte la presentazione.

Si avvicina il compleanno di Selin e Serkan pensa di farle un festa a sorpresa. Il comportamento del giovane imprenditore delude Eda, che esce da sola fuori in mezzo alla neve. Proprio nel momento culminante della festa, quando Selin si appresta a spegnere le candeline, arriva però la notizia che Eda si è persa e tutti corrono fuori a cercarla. La festeggiata si ritrova così da sola e, in un momento di rabbia, distrugge il tavolo della festa.

Spoiler turchi sulla soap opera: Aydan lascia Istanbul?

Dopo aver scoperto di avere un’altra concorrente che ambisce al cuore di Alexander, Ayfer e Aydan lo uccidono. Quando confessano ciò che hanno fatto a Seyfi quest’ultimo fa sorgere in loro il dubbio di aver lasciato prove compromettenti sul luogo del delitto. Per questo tutti e tre tornano al ristorante. La preoccupazione non riesce a lasciare Aydan, che sembra convincersi sempre più che l’unica soluzione sia quella di lasciare in fretta Istanbul.

Prosegue intanto la gravidanza di Piril ,che a causa degli ormoni è soggetta a continui sbalzi di umore. Questi comportamenti mettono a dura prova la pazienza di Engin, che però cerca di riportarla sempre alla ragione. Nove mesi in fondo passano in fretta, si tratta solo di avere abbastanza pazienza…

