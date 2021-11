Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 13 al 19 novembre 2021 ci svelano che assisteremo alla delusione di Serkan quando il giovane, innamoratosi per la seconda volta di Eda, le chiede di sposarlo e riceve in risposta un rifiuto. Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 13 al 19 novembre 2021

Il Bolat ha ormai deciso e quando Eda si presenta alla festa di Art Life le chiede di diventare sua moglie. La Yildiz non ha mai smesso in solo istante di amarlo, ma non se la sente di accettare la sua proposta di matrimonio prima che lui non sia al corrente che Selin aspetta un figlio. Serkan, che di questa storia non sa ancora niente, finisce per rimanere sconcertato davanti all’inattesa risposta di Eda.

Il no della Yildiz fa rimanere male anche Aydan, che corteggiata con insistenza da Kemal, finisce per sfogare la sua rabbia contro l’uomo, prendendo addirittura a pugni la sua foto messa su un sacco da pugilato. La donna evita anche di rispondere alle chiamate di Kemal, nonostante l’insistenza di Ayfer e Seyfi che le consigliano di lasciarsi andare a questo nuovo amore.

Serkan non riesce a non pensare a Eda: anche Engin non perde occasione per farglielo notare. Ma Eda, Melek e Ceren sanno che la gravidanza di Selin potrebbe creare un ostacolo insormontabile al loro amore. Quando Selin si reca in ospedale arriva la conferma del suo stato. Eda vorrebbe rivelare tutto a Serkan per fare in modo che possa prendersi le sue responsabilità di padre, ma Selin le intima di non farne parola con il Bolat.

Ceren e Melek sospettano che si tratti di una strategia sottile per indurre la Yildiz a lasciarlo definitivamente. Selin sembra intenzionata ad abortire. Aydan si reca a casa sua per assicurare alla ragazza che, qualunque decisione prenda, avrà sempre il suo appoggio.

Spoiler turchi sulla soap opera: l’incidente di Serkan

Il Bolat chiede a Eda di raggiungerlo per poter chiarire insieme la loro situazione sentimentale. Quando lei arriva in aeroporto però il ragazzo viene colto di sorpresa e cade. Trasportato in ospedale viene sottoposto a diversi esami di controllo dal dottor Vahit.

Mentre Eda si trova in sala d’attesa, ad aspettare il risultato di uno degli esami fatti a Serkan, ha modo di udire una telefonata tra Selin e Deniz.

Ma Serkan non è il solo ad essere confuso. Ad ArtLife anche Engin sembra avere qualche problema nel decifrare i desideri di Piril, e non riesce a comprendere se la donna vuole averlo al suo fianco per la visita ginecologica di controllo oppure no.

Riuscirà a fare chiarezza? Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, quando gli spoiler turchi ci porteranno news su questa intricata vicenda. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.