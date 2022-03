Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 12 al 18 marzo 2022 ci svelano che le borse di Eda e Pina sono al centro di un curioso equivoco, che vede Pina al centro della scena per una inesistente gravidanza. Ma vediamo insieme cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 12 al 18 marzo 2022

Aydan si convince che Pina sia in dolce attesa, e non sa come fare a dirlo a sua sorella, che le aveva affidato la giovane per farle fare un’esperienza di lavoro al fianco di Serkan.

Il piano che vedeva Aydan, Ayfer, Seify, Kerem, Kemal, Melek e Erdem, tutti impegnati a fingersi i nuovi impiegati della società che è stata creata sulle ceneri di Art Life naufraga miseramente. I motivi di questo fallimento sono da ricercare un po’ nell’atteggiamento di Serkan, ma anche nella goffa inettitudine dei dipendenti “improvvisati”.

Dopo l’equivoco delle borse c’è un altro episodio che, interpretato in maniera sbagliata, porta tutti a convincersi che Eda soffra di depressione. Le compresse a base di erbe trovate nella borsetta di Pina (che tutti credono essere quella di Eda) vengono scambiate per antidepressivi. In realtà la Yildiz è al settimo cielo: la sua gravidanza procede nel migliore dei modi, presto Kiraz avrà quel fratellino a lungo desiderato e Serkan ha acquistato una nuova casa, nella quale intendono trasferirsi subito dopo aver annunciato a tutti la gravidanza.

Spoiler turchi sulla soap opera: l’incontro con la signora Nuray

Engin e Piril sono convinti che Serkan ed Eda siano arrabbiati con loro per la figuraccia fatta con la signora Nuray. Per questo si recano da loro, senza però ottenere niente. Più tardi Piril, Engin e Serkan scoprono che Eda ha un appuntamento proprio con la signora Nuray.

Aydan e Seyfi iniziano a sospettare che la Yildiz abbia una relazione con Cenk e sia in cura per la depressione. Eda nega e più tardi scopre che la notizia è stata diffusa da Erdem.

Anticipazioni settimanali Love is in the Air: Melo e Burak, un annuncio importante

In vista dell’arrivo della signora Yadigar, Aydan decide di sottoporsi a un trattamento estetico, ma i risultati sono lontani da quelli sperati: la donna si ritrova infatti con metà faccia paralizzata. Melo, Seyfi, Ayfer e Serkan fanno di tutto perché non si noti.

La confusione è tanta, e proprio in mezzo al caos arriva un’altra notizia: Melo e Burak stanno insieme.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Love is in the Air? Per avere qualche altro indizio, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto a questo link potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.