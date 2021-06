Le anticipazioni della soap Love is in The Air dal 12 al 18 giugno 2021 ci svelano che assisteremo ad una love-story sempre più credibile tra Eda e Serkan. La ragazza, per dare maggiore credibilità alla loro relazione, trasferisce a casa di Serkan i suoi effetti personali. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade la prossima settimana nella soap turca Sen Çal Kapımı.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 12 al 18 giugno 2021

Il tentativo di mettere in difficoltà Serkan portato avanti da Selin prosegue e sembra andare a segno quando riesce a fare assumere Ferit come consulente aziendale. Entrambi vengono invitati a cena a casa di Serkan e questo comporta un piano elaborato in fretta per dare credibilità alla sua relazione con Eda. Aiutato dalla ragazza l’imprenditore trasferisce così a casa sua gli effetti personali di Eda, e quando Selin e Ferit giungono per la cena tutto sembra dimostrare che i due vivono insieme.

Ma non bastano gli effetti personali a convincerli che la relazione tra Selin ed Eda sia veramente sfociata in una convivenza. Il comportamento ambiguo della giovane non sfugge ai loro sguardi attenti e Selin e Ferit si ritrovano subito dopo a discuterne insieme.

Comunque sia Serkan, Eda, Selin, Ferit, Piril ed Engin si ritrovano tutti insieme ad Antalaya per partecipare alla cerimonia di premiazione e per concludere l’affare riguardante il Golf Resort.

Spoiler turchi Love is in the Air: l’incontro tra Serkan e Birol

Per motivi di lavoro Serkan ha modo di incontrare Birol. Quest’ultimo, parlando con Serkan, ha l’occasione di fornire spiegazioni sulla situazione sentimentale tra lui e la moglie Sevil.

