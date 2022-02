Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 12 al 18 febbraio 2022 ci svelano che assisteremo al sospirato momento in cui Eda e Serkan pronunciano il fatidico sì. Eda e Serkan si sposano, ma non prima di aver affrontato mille vicissitudini. Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 12 al 18 febbraio 2022

Aydan grazie a una soffiata di Pina, riesce a convincere Kemal a finanziare il progetto del porto turistico insieme a Deniz. La Kolcu però si presenta a sorpresa alla cena di famiglia e, nell’apprendere del riavvicinamento tra Eda e Serkan, ha una reazione di rabbia che la porta a svelare pubblicamente il segreto della partecipazione di Kemal al progetto. Serkan va su tutte le furie.

Il Bolat junior però non è affatto disposto ad allontanarsi da Eda, ma anzi ha intenzione di chiederle di sposarlo. Confida così a Melo le sue intenzioni, pregando la ragazza di mantenere il segreto. Ma nonostante lui mostri il desiderio di mantenere il massimo riserbo sulla notizia, ben presto la voce inizia a spargersi e in molti ormai sono a conoscenza delle possibili nozze imminenti tra Eda e Serkan.

Spoiler turchi sulla soap opera: Serkan chiede a Eda di sposarlo

Il Bolat fa di tutto per impedire che la stessa Eda venga a saperlo, perché ha intenzione di farle una sorpresa. Ricorre così ad ogni espediente e, seppur tra mille difficoltà, riesce a tenerla all’oscuro fino all’ultimo. Quando poi Serkan rivolge a Eda la domanda “Vuoi sposarmi?” lei si mostra felicissima nell’accettare.

Anticipazioni Love is in the Air: il matrimonio di Eda e Serkan

I due finalmente si sposano, circondati da amici e familiari. Alla cerimonia partecipano ovviamente anche Kiraz, Melo, Aydan e Kemal. La festa si rivela un’occasione per consentire a padre e figlio di riavvicinarsi.

Alla cerimonia interviene anche Deniz, che ha deciso di fare alla coppia un regalo di nozze senza dubbio originale. La Kolcu dona loro infatti una collezione di biglietti da visita di avvocati divorzisti. Noi siamo sicuri che quel dono resterà per sempre dimenticato in un cassetto, perché Eda e Serkan dopo essersi finalmente ritrovati, non permetteranno a niente e nessuno di separarli di nuovo, e voi?

Per avere qualche altro indizio su questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto a questo link potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.