Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 11 al 17 settembre 2021 ci svelano che Serkan sarà nel mirino della nuova assunta Balca, che non perderà occasione per cercare di catturare la sua attenzione. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà grazie a tutte le news sull’appassionante soap opera che continua ad appassionare e tenere incollati davanti alla tv migliaia di spettatori.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 11 al 17 settembre 2021

Stavolta l’intraprendente Balca escogiterà un piano davvero elaborato per cercare di conquistare Serkan. La ragazza lo chiamerà fingendo di essere stata vittima di un ladro che si è introdotto in casa sua. L’imprenditore finirà così per fare tardi alla festa di Capodanno e quando giungerà non avrà neppure il tempo di spiegare a Eda quanto accaduto. Due agenti infatti lo preleveranno invitandolo a seguirli in commissariato. Balca intanto, rimasta da sola a casa del Bolat, proverà a mettere in atto la sua strategia per conquistarlo, ma invano.

Quando finalmente tutto verrà chiarito e le accuse contro Serhan cadranno, anche la posizione di Semiha trarrà giovamento, anche se non tutti saranno concordi sul fatto che la neo socia sia davvero innocente. Dopo aver promesso a Eda di risollevare le sorti di Serhan, Semiha procurerà allo studio un cliente prestigioso: il petroliere Melih.

Durante la cena Aydan e Ayfer resteranno conquistate dal fascino dello chef Alexander e dalla prelibatezza del piatto che il cuoco avrà realizzato per loro. Lusingato dalle attenzioni delle due donne lo chef finirà per invitarle a cena entrambe.

Spoiler turchi sulla soap opera: arrestato il padre di Serhan, è un complotto?

Quando l’imprenditore verrà a sapere che suo padre è stato arrestato alle Bahamas accusato di possesso di banconote false, non esiterà a supporre che possa trattarsi di un complotto. Serhan sarà convinto che dietro a tutto vi siano le stesse persone responsabili del suo arresto.

Se Semiha avrà in qualche modo contribuito a riaccreditare l’immagine di Serhan dopo che questi è finito in carcere, non si mostrerà affatto propensa alla relazione dell’imprenditore con la nipote. Farà così di tutto per convincere Eda a lasciarlo. La giovane però non si arrenderà facilmente e, dopo aver riallacciato i rapporti con la nonna, la convincerà a sostenere il Bolat e recedere dal contratto stipulato con Melih. Come andrà a finire? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora un po’ di tempo.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.