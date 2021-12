Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 11 al 17 dicembre 2021 ci svelano che assisteremo a un percorso nel passato di Eda che, su richiesta di Burak, ricostruirà gli ultimi anni trascorsi con il Bolat. La giovane ripercorrerà i momenti in cui ha scoperto la tremenda malattia di Serkan, il suo rifiuto ad avere figli e la decisione di allontanarla dalla sua vita. Questo la porterà a desiderare di rivelargli la verità. Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 11 al 17 dicembre 2021

Dopo questo viaggio nel passato Eda sentirà che non è affatto giusto nascondere a Serkan il fatto che Kiraz è sua figlia e parlerà con Melek e Ayfer della sua decisione di informarlo con una lettera. Ma la corrispondenza verrà intercettata da Melek, che dopo averne parlato a lungo con Ayfer deciderà di informare il Bolat.

Lui inventerà poi una scusa per invitare Eda in ufficio e, dopo averla convocata per questioni di lavoro, allontanerà tutti i dipendenti. Serkan ed Eda saranno così soli in ufficio e, dopo un momento di iniziale imbarazzo, inizieranno a lavorare in perfetta sintonia.

Il Bolat cercherà un nuovo approccio organizzando una cena a due in ufficio. Eda riceverà però una telefonata di Kiraz e Serkan, sentendo le parole affettuose pronunciate dalla donna alla figlia, penserà che all’altro capo del filo si trovi un uomo.

Più tardi Serkan riaccompagnerà Eda in albergo, ma non potrà trattenersi dal farle una scenata di gelosia. La telefonata che la Yildiz ha ricevuto nel bel mezzo della loro cenetta è stata fraintesa da Serkan, che non potrà certo immaginare che quelle parole affettuose erano in realtà rivolte a sua figlia.

Eda però, esortata anche da Ayfer e Melek, comincerà a riflettere sulla possibilità di rivelare a Serkan che il misterioso interlocutore che ha scatenato tanta gelosia in lui era in realtà Kiraz, ovvero il frutto del loro amore passato che sembra non essere affatto finito. I tentativi di approccio del Bolat e la successiva scenata di gelosia infatti sveleranno che l’uomo non avrà mai smesso di amarla e anche Eda non potrà far tacere a lungo il suo cuore.

Spoiler turchi sulla soap opera: l’angoscia di Aydan

Aydan apparirà agitata e incapace di capire i motivi che avrebbero potuto portare il figlio a ignorare la lettera che lei stessa gli avrà lasciato in auto, quella lettera nella quale confessa al figlio di stare di nuovo insieme a Kemal.

Serkan però sarà alle prese con i suoi problemi di cuore, già abbastanza complessi, che potrebbero risolversi nel migliore dei modi. Come reagirà il Bolat alla notizia che Kiraz è sua figlia? Sì, perché ormai siamo sicuri che il momento della verità per lui non è lontano, e siamo anche pronti a scommettere che questa rivelazione segnerà un nuovo inizio per Eda e Serkan. Per avere qualche altro indizio su questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana.

Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto a questo link potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca il sui titolo originale è Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.