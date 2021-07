Le anticipazioni della soap Love is in The Air dal 10 al 16 luglio 2021 ci svelano che arriva il tanto atteso giorno delle nozze tra Selin e Ferit. La donna trova infatti il coraggio di parlare apertamente con Serkan e, dopo avergli confessato di essere ancora innamorata di lui, si dice pronta a costruire il suo futuro con Ferit. Probabilmente, aggiunge la donna, non lavoreranno neppure mai più insieme.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 10 al 16 luglio 2021

Tra alti e bassi giunge così il gran giorno, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che pochi minuti prima di essere dichiarati marito e moglie, Ferit avrebbe stupito tutti gli invitati dichiarando di non riuscire a fare questo passo e abbandonando la sposa all’altare.

A portare conforto ad una Selin sbalordita arriva Melek, che non esita a offrirle il proprio supporto. Nel frattempo ad ArtLife si diffonde velocemente la notizia della vendita delle azioni.

Mentre Serkan insiste per riaccompagnare a casa Eda, la ragazza gli spiega che sarebbe meglio per entrambi evitare di farsi vedere insieme. Ormai all’Art Life tutti sono a conoscenza del patto tra Eda e Serkan e non si parla d’altro. Ayfer e le amiche di Eda appaiono stupite per il cambio di programma e si augurano che questo non dipenda da Serkan.

Spoiler turchi Love is in the Air: Ayfer parla con Serkan

Preoccupata per la nipote Ayfer decide di recarsi negli uffici dell’Art ife per poter parlare con Serkan. Quando la donna gli mostra le sue perplessità e la preoccupazione per Eda però Serkan la rassicura. Basteranno le spiegazioni dell’imprenditore a far cessare la sua preoccupazione? Per saperlo, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Le nostre anticipazioni Love is in the air per il momento terminano qui. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.

Vi ricordiamo che potete seguire la serie turca Sen Çal Kapımı tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 16,25.