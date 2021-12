Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 1 al 7 gennaio 2022 ci svelano che Serkan è sul punto di rinunciare a Kiraz, quando Aydan ed Engin riescono a fargli cambiare idea. Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 1 al 7 gennaio 2022

Aydan chiede aiuto a Engin per convincere Serkan a non rinunciare a Kiraz, facendolo affezionare alla bambina. Nel frattempo però la madre del Bolat chiama Kemal per farsi aiutare a ottenere l’affidamento.

Intanto proseguono i preparativi per la festa di compleanno della bimba, che si avvicina sempre di più. Eda è occupata in una presentazione di lavoro, incoraggiata da Serkan. L’evento ha successo, mentre Serkan rivedendo i video di Eda dove c’è racchiusa tutta la loro storia, inizia a pensare a come fare per poter recuperare il suo rapporto con lei e la figlia.

Spoiler turchi sulla soap opera: Serkan firma i fogli dell’affidamento

Sono trascorsi ormai cinque anni da quando Serkan è guarito, e i suoi timori di recidiva della malattia sembrano finalmente lasciare il posto al desiderio di recuperare il suo rapporto con Eda e con sua figlia.

Ma Aydan sembra proprio non arrendersi e fa di tutto per ottenere l’affidamento di Kiraz. La donna arriva a ingannare il figlio, facendogli credere che occorra la sua firma sui documenti per il riconoscimento della bimba. In realtà Aydan fa firmare a Serkan i fogli per l’adozione.

Anticipazioni Love is in the Air: Aydan chiede aiuto a Kemal

L’inganno che Aydan ha architettato per Serkan sembra aver dato i suoi frutti. La donna, dopo essere riuscita ad avere la firma del figlio sui documenti, chiede a Kemal di avviare le pratiche legali per l’adozione. Così, mentre il Bolat cerca di riavvicinarsi a Eda e a Kiraz, un nuovo fulmine sembra giungere sul loro cielo. Per avere qualche altro indizio su questa vicenda, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana.

