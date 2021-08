Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 14 al 20 agosto 2021 ci svelano che Eda riuscirà a far uscire di casa Aydan. La difficile impresa sarà resa possibile solo grazie a uno stupefacente tè consigliato da Ayfer. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 14 al 20 agosto 2021

Eda, Aydan e Ayfer faranno una passeggiata in auto, prima di recarsi a casa di Serkan. La madre dell’imprenditore vorrà indagare più a fondo. Anche se la rottura tra lui ed Eda apparirà insanabile la donna sembrerà convinta che i due si amino ancora e spererà di riuscire a farli riconciliare.

In effetti Serkan non farà fatica ad ammettere con Engin di voler fare pace con Eda, e quando lei riceverà un mazzo di fiori lui non esiterà a mostrarsi geloso. Si farà così coraggio e dirà a Eda che vuole parlare con lei, ma la ragazza rifiuterà.

Per far aumentare la gelosia di Serkan Figen obbligherà un loro vicino di casa a fingere di confessare il suo amore a Eda.

Spoiler turchi sulla soap opera: Eda a un passo dalla verità

Eda accompagnerà Aydan a un incontro della fondazione benefica di cui fa parte e, al loro rientro riceverà una telefonata. Dall’altra parte ci sarà Serkan, deciso più che mai a rivelare alla giovane la verità sulla morte dei genitori. Purtroppo però Serkan sarà ubriaco e i suoi proponimenti svaniranno. L’imprenditore riuscirà a trovare il coraggio di dire a Eda che suo padre è responsabile della morte dei genitori della ragazza? E lei come la prenderà? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora un po’ di tempo.

Eda accompagnerà Aydan a un incontro della fondazione benefica di cui fa parte e, al loro rientro riceverà una telefonata. Dall'altra parte ci sarà Serkan, deciso più che mai a rivelare alla giovane la verità sulla morte dei genitori. Purtroppo però Serkan sarà ubriaco e i suoi proponimenti svaniranno. L'imprenditore riuscirà a trovare il coraggio di dire a Eda che suo padre è responsabile della morte dei genitori della ragazza? E lei come la prenderà? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora un po' di tempo.