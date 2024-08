L’amore è i sentimenti protagonisti in tv come non mai. Al via da stasera intorno a mezzanotte su Rai2 (1:25), “Love Game – Il gioco dell’amore”, un nuovo programma che mescola il genere dating show con il game.

“Love Game, il gioco dell’amore”, al via su Rai2 il nuovo dating/game-show

Al centro delle 4 puntate di “Love Game, il gioco dell’amore” troviamo sei concorrenti, tutti single… ma solo in apparenza. In realtà tra loro si cela una coppia rigorosamente in incognito. I sei protagonisti socializzeranno e misureranno le loro affinità. Se i quattro single si riconosceranno e si sceglieranno reciprocamente, saranno loro a vincere un viaggio. Se invece la coppia sarà brava a fingere e a ingannare gli altri, sarà lei ad aggiudicarsi il premio finale.

Autori e conduttori del programma

Alla conduzione di “Love Game – Il gioco dell’amore” – programma nato da un’idea degli autori Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci e sviluppato e scritto con Sacha Lunatici – un trio inedito, composto da beniamini del mondo dello spettacolo apprezzati dal grande pubblico: Romina Pierdomenico, Claudio Guerrini e Reyson Grumelli.

Ognuno di loro avrà un differente ruolo. Romina Pierdomenico, già volto noto di programmi televisivi come “La sai l’ultima?”, vestirà i panni di padrona di casa e, dopo aver accolto ogni concorrente, cercherà di indagare per scoprire la loro reale situazione sentimentale. Claudio Guerrini, storica voce di RDS, che vanta nel curriculum numerose esperienze legate alla TV di Stato, scuoterà gli animi dei concorrenti con le sue domande scomode che metteranno alla prova la loro sincerità. All’esordio, per quanto concerne la conduzione televisiva, l’attore, cantante e modello Reyson Grumelli, che con il suo viso d’angelo e con la sua dolcezza saprà tirare fuori il lato più romantico dei sei partecipanti.

La location di “Love Game, il gioco dell’amore”

Ogni puntata, girata in location umbre come Tenuta Fogliani e Podere Torricella, sarà dedicata a una capitale europea, con la sua cultura gastronomica in primo piano.

Inoltre, proprio Grumelli si divertirà, attraverso un giocoso quiz, a testare la conoscenza da parte dei commensali della città estera protagonista di puntata, oltre che romantica meta del viaggio finale. Non solo: Grumelli canta anche la sigla di coda del programma, intitolata “Mille cose”.

Preparatevi a un mix esplosivo di emozioni, perché a “Love Game” l’amore… gioca sul serio!