Love Death and Robots 2 arriva su Netflix a distanza di due anni dalla prima stagione. La serie animata antologica prodotta da David Fincher e creata da Tim Miller è una raccolta di storie di diversi generi, che spaziano dalla fantascienza all’horror e alla commedia. Ogni narrazione è legata da tre tematiche: l’amore, la morte oppure la robotica. La seconda stagione, composta da 8 episodi (10 in meno rispetto la prima), è disponibile su Netflix il 14 maggio in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

Love Death and Robots 2: la trama della seconda stagione

Love Death and Robots 2 è una serie antologica composta da episodi, che sono anche dei cortometraggi, indipendenti tra loro che raccontano ciascuno una storia diversa. Per la seconda stagione, Miller ha collaborato con la regista nominata all’Oscar Jennifer Yuh Nelson, che ha diretto King Fu Panda 2 e 3, come supervisore alla regia. Insieme hanno cercato registi di animazione di talento da tutto il mondo, per creare una miscela di stili e storie che vanno dalla commedia violenta alla filosofia esistenziale, seguendo lo stesso formato della prima stagione.

Spaziando dall’uso dell’animazione classica, al 3D e la CGI, Love Death and Robots ha raccontato storie di vario genere: da soldati-licantropi e demoni infernali, fino ai cacciatori cyborg, utilizzando diversi generi tra fantascienza, fantasy, horror e commedia. La seconda stagione presenterà altrettante nuove storie: da un Babbo Natale diabolico a balena robot, passando per alieni, esseri mostruosi, città futuristiche, tecnologie avanzate, un misterioso piede gigante e un robot che si occupa dei bisogni dei nostri animali domestici.

Love Death and Robots 2: il cast dei doppiatori della serie tv

Il cast vocale della prima stagione era composto da attori e doppiatori vari quali: Gary Cole, Chris Parnell, Omid Abtahi e John DiMaggio. Topher Grace e Mary Elizabeth Winstead sono stati gli unici attori ad apparire in carne e ossa, anziché in versione animata, in un episodio. Essendo una serie antologica, non è chiaro se il cast originale tornerà a prestare la voce per i personaggi della seconda stagione.