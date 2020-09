Settembre è il mese per recuperare le serie cult. Dopo Buffy l’ammazzavampiri, la piattaforma di Amazon accoglie Lost: dal 1° settembre, tutte le stagioni sono disponibile su Prime Video. Creata da J.J. Abrams, la serie Tv è stata trasmessa dal 2004 al 2010 ed è considerata uno dei prodotti più costosi nella storia della televisione.

Lost su Prime Video: la trama della serie Tv

La serie segue le vicende di 48 sopravvissuti a un incidente aereo, precipitato su un’isola apparentemente disabatita. Il gruppo deve cercare di restare unito, appianando le proprie differenze, ma l’isola nasconde ben altre insidie. Nel tentativo di trovare un modo per fuggire, il gruppo si rende conto che prima di loro altre persone (gli “Altri”) sono naufragate lì, e che probabilmente non se ne sono mai andate. Ogni personaggio nasconde un segreto, svelato al pubblico solo attraverso flashback.

Lost: il cast e i personaggi

Lost è composto da un folto cast. Matthew Fox interpreta Jack Shephard, chirurgo che prima dell’incidente aereo era a Sydney per ritrovare suo padre; Terry O’Quinn è John Locke, uno dei personaggi più misteriosi della serie: paralizzato, quando arriva sull’isola riacquista la mobilità alle gambe; Josh Holloway è James “Sawyer” Ford, truffatore di professione; Evangeline Lilly è la fuggitiva Kate Austen; Michael Emerson è Benjamin Linus, capo degli “Altri”; Naveen Andrews è Sayid Jarrah, ex guardia repubblicana irachena; Emilie de Ravin è Claire Littleton, ragazza australiana incinta; Jorge Garcia è Hugo “Hurley” Reyes, sfortunato vincitore della lotteria che era in volo per raggiungere la madre in America; Maggie Grace è Shannon Rutherford, sorellastra di Boone; Ian Somerhalder interpreta Boone Carlyle, fratellastro di Shannon che sull’isola istaura un gran rapporto di amicizia con Locke.

Malcolm David Kelley è Walt Lloyd; Daniel Dae Kim e Yunjin Kim interpretano rispettivamente i coniugi Jin-Soo Kwon e Sun-Hwa Kwon; Dominic Monaghan è Charlie Pace, ex rockstar e tossicodipendente, sull’isola riesce a riabilitarsi grazie all’aiuto di Jack e Locke; Harold Perrineau Jr. è Michael Dawson, padre di Walt; Adewale Akinnuoye-Agbaje è Mr. Eko, falso sacerdote nigeriano, ex criminale e trafficante di droga; Michelle Rodriguez è Ana Lucia Cortez, agente di sicurezza aeroportuale ed ex ufficiale di polizia; Cynthia Watros è la psicologa Libby Smith; Henry Ian Cusick interpreta Desmond Hume, ex soldato scozzese che verrà trovato da Jack, Kate e Locke nella botola; Elizabeth Mitchell è Juliet Burke, medico della fertilità.