Lory Del Santo è una della protagoniste indiscusse de L’Isola dei Famosi 2022, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Tornata nuovamente all’isola dopo la sua vittoria nel 2005, Lory ha affrontato l’avventura con il suo compagno Marco Cucolo. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Lory Del Santo prima della puntata andata in onda il 13 giugno 2022 e con lei abbiamo parlato della sua avventura in Honduras. Lory ci ha confidato che al momento è molto delusa da Marco per non averla difesa dalle accuse ricevute dagli altri naufraghi. Nell’intervista la Del Santo attacca anche alcuni comportamenti dei due opinionisti. Con Lory abbiamo affrontato anche le polemiche che l’hanno vista protagonista suo malgrado negli ultimi giorni, nate da alcuni commenti dei suoi follower condivisi dal suo profilo Instagram. Ecco di seguito cosa ci ha raccontato Lory Del Santo.

Lory Del Santo, l’intervista

Lory del Santo appena tornata dall’Isola dei Famosi, che esperienza è stata e perchè ha scelto di ritornarci?

“Ho voluto fare l’Isola perché il dolore si dimentica e quindi non mi ricordavo quanto fosse difficile stare in Honduras. È stata ovviamente un’esperienza diversa dalla precedente. Molto più complessa, non avevamo nulla. Abbiamo trascorso notti senza dormire, aspettavamo la luce dell’alba per riscaldarci, la mattina gli abiti erano tutti bagnati. Poi c’è il problema dei granchi che ti vengono addosso, le formiche. Sono problemi molto più gravi della fame che si prova sull’isola. Nella mia prima isola avevo una coperta, questa volta dormivo direttamente sulla stuoia. Quella precedente fu un’edizione molto più reality, rappresentava effettivamente quello che succedeva nella realtà dell’isola. Questa si è basata più sulle dinamiche. Io ho capito fin da subito che sarebbe stata diversa, anche dai primi commenti che arrivavano dallo studio”.

C’è qualcosa che l’ha delusa?

“Ho capito che sarebbe stata un’isola contro di me. Non è arrivata una sorpresa per me, tantomeno una frase positiva nei miei riguardi. L’ultima puntata è stata proprio la fotografia che rappresentava la volontà di farmi uscire. Sono uscita dopo che avevano mandato in onda un video di cinque minuti dove mi insultavano e non mi hanno dato la possibilità di replicare a Nicolas ed Edoardo. Questo non l’ho trovato giusto. Loro due hanno provato in tutti i modi a farmi arrabbiare, volevano una mia reazione. Ad esempio si aggrappavano anche a cose futili, come il fatto che consumavo acqua per lavarmi i denti, cosa che facevano tutti. Volevano mettermi in crisi e vedere la mia faccia arrabbiata. A me non piace litigare con gente di questo basso livello per ragioni così futili. Mi piace il confronto, posso anche litigare, perché sono una persona puntigliosa, ma non per questi motivi. Io un giorno ho ricevuto mezz’ora di insulti da Edoardo per un ramoscello, perchè volevo fare una fiamma per cuocere il cocco come fanno tutti. È una persona che ha delle difficoltà a dare il giusto peso al momento, è questo il suo problema. Con Nicholas ha litigato per 45 minuti sulla spiaggia, sì sono detti le peggio cose in diretta e dopo cinque minuti fanno pace ed erano i migliori amici. Quando lo studio ha applaudito, lì ho capito che non sarebbe stata la mia isola”.

C’è qualcosa che sente il dovere di dire?

“Le spiego, ed è ovvio che di quello che dico ho i testimoni. Sono stata accusata di dare del cibo per comprarmi i concorrenti. Cosa non vera. Io ho dato del riso perchè il medico mi ha consigliato di non mangiarlo sempre. Ho dato del cocco ma non per comprarmi i concorrenti. Cosa che invece ha fatto Estefania. Lei ha dato metà del nostro cibo che avevamo vinto con una prova ricompensa perché voleva farsi il bello agli occhi dei concorrenti. Lei ha dato mezza dispensa del gruppo”.

Oltre ad Estefania su chi altri ha da dire qualcosa?

“Luca ad esempio, quando era leader ha coperto Nicolas ed Estefania, quando non li avevo scelti per la prova ricompensa, lui ha permesso che mangiassero di nascosto nel bosco, una cosa vietata dallo spirito dell’isola. Edoardo ad esempio si professava come paladino della giustizia, in realtà è il primo a coprire se stesso e il gruppo come ad esempio con il caso dell’affare per coprire il fuoco. Ha girato la frittata e ha dato la colpa a Nick. Poi prendeva in giro Nick per il fatto che stava in infermeria. Edoardo, Nicolas e Luca si sono intascati le pizzette durante una ricompensa. Non ho denunciato queste cose perchè se no ci toglievano il fuoco e non volevo danneggiare il resto del gruppo”.

I due opinionisti invece come li ha trovati?

“Anche loro non hanno avuto parole carine nei miei confronti, Vladimir ad esempio mi accusò di essere contenta perchè Nicolas era in infermeria, cosa che non è vera. Non ho mai detto di essere contenta che un concorrente stia male. In quel momento sia Ilary che Nicola non hanno detto nulla, non hanno detto che non era vero quello che sosteneva Vladimir. La Ventura si sarebbe comportata in maniera differente”.

Lei è stata trionfatrice dell’isola in una vecchia edizione. È stata più difficile questa perchè era in coppia. Si sentiva responsabile anche del percorso di Marco?

“No responsabile o doverlo proteggere in qualche modo no. Lui ha deciso di fare il suo percorso. Gli ho solo detto di essere se stesso. Lui è molto timido, l’ho incoraggiato molto in questo. Avere sull’isola una persona su cui contare è importante. Poi lui ha capito i meccanismi del gioco e si è schierato, non dico contro di me ovvio, lui dava un colpo al cerchio e uno alla botte. Nell’ultima puntata ha avuto un comportamento nei miei confronti che non gli perdonerò”.

Le ha dato fastidio che Marco, ha un po’ criticato alcune cose del suo percorso? Si è notato un saluto un po’ freddo tra voi due, è cambiato qualcosa nel vostro rapporto?

“Non l’avrei baciato. Abbiamo litigato. Si è ritirato e quando me lo sono trovato in camera abbiamo litigato molto. Dopo nove anni non puoi non sapere chi sono. Mi sono sentita ferita. Non riesco a giustificarlo. Nella mia vita non sono mai stata additata come una persona falsa e doppia. Non mi ha difeso da certe accuse. Non gliela posso far passare questa. Se non capisci determinate cose, allora non voglio condividere la mia vita con te. Non voglio condividere la mia vita con una persona che non mi comprende. Non mi ha mai tradito, non l’ho mai tradito in nove anni e vai ad allearti con il gruppo che mi ha insultato un attimo prima? Io gli ho detto che l’avrei lasciato. Me ne sono andata e non l’ho salutato”.

È stata travolta dalle polemiche per dei post condivisi su Instagram, poi il suo staff ha prontamente chiarito la questione, mostrando che quei post non erano suoi ma che le erano stati mandati dai follower. Hanno fatto molto scalpore dei commenti rivolti alla conduttrice e ai due opinionisti, in modo particolare uno che riguardava Vladimir Luxuria. Cosa vuole dire in merito a questa vicenda?

“A me piace condividere i messaggi che mi arrivano. La mia amica che mi gestiva la pagina ha messo questi messaggi. Io sul messaggio arrivato e che faceva riferimento a Vladimir Luxuria mi dissocio assolutamente. Nella foga di riportare i messaggi la mia amica ha riportato anche quello. È ovvio che mi dissocio”.

Secondo lei chi merita di vincere l’isola e chi no?

“Sicuramente Nick Luciani è uno che merita di vincere, tutti gli altri cancellati. Gennaro è stato penalizzato da Carmen, lei ha detto che non faceva nulla e non è così. È un ragazzo che non si è mai fermato”.

Gennaro non le ricorda un suo ex?

“Si Gennaro Lillio. Ma Gennaro Auletto è più bello, è un ragazzo che conosce le lingue, è molto educato e molto preparato”.

C’è qualcosa che non rifarebbe sull’isola?

“Quello che non rifarei è sicuramente il fatto che comunque alcune cose le denuncerei in diretta, come la falsità di alcune persone che ho coperto anche io per non danneggiare gli altri naufraghi”.

Si è domandata perchè ad un certo punto si sono quasi tutti schierati contro di lei? Che risposta si è data?

“Beh perchè non riuscivano a mandarmi fuori e quindi si sono coalizzati tra di loro contro di me per mandarmi via. Edoardo ad esempio ha fatto una proposta a Gennaro di schierarsi con loro, voleva in un certo senso comprarselo e lui ci ha pensato per giorni”.

È ritornata all’isola una seconda volta, ritornerebbe anche al Grande Fratello Vip?

“Si, rifarei volentieri il Grande Fratello Vip, per una ragione in particolare: io l’ho fatto che uscivo da una tragedia e non ero me stessa. Poi una volta entrata nella casa ho trovato un gruppo già formato perchè appartenevano tutti alla stessa agenzia, quindi loro avevano capito che dovevano aiutarsi tra di loro. Erano sette persone, mettersi contro di loro era come andare contro la Muraglia Cinese. Non potevo espormi troppo se no mi nominavano. Ci ritornerei per farlo con una mente più leggera e dove non ci fosse un gruppo già formato. Posso dire che il Grande Fratello Vip mi ha salvato dalla disperazione di rimanere sola con me stessa dopo un grande dolore”.

La sua vita sembra un romanzo, amori celebri, ma anche delle tragedie che hanno segnato la sua vita. Come si riesce a superare un dolore come quello vissuto da lei?

“La felicità come optional, come cita il titolo del mio libro, nel senso che quando ti succedono delle tragedie le opzioni di uscirne ci sono e puoi scegliere se essere nuovamente felice o no. Il dolore ti uccide, devi lavorare nella tua mente, la felicità esiste e puoi scegliere di ritrovarla”.

Se dovesse riportare in vita qualcuno per dirgli qualcosa chi riporterebbe in vita?

“Conor, vorrei rivedere il mio primo figlio, era un bambino straordinario, incredibile, pieno di talento. Loren era anche lui una persona straordinaria, aveva una malattia che purtroppo non ha soluzione”.

Che rapporto ha con suo figlio Devin?

“Lui è il più controverso dei miei figli, è quello più speciale, introverso, solo con me perchè con gli altri è fantastico. È intelligente, un grande fotografo, ha imparato qualsiasi cosa subito. L’altro giorno ha pubblicato una foto di noi due insieme e mi ha fatto molto piacere, poi capita che alla festa della mamma non ti chiama”.

Lei è regista della serie The Lady, spesso presa di mira da battutine anche un po’ pesanti. Lei ha sempre avuto però un atteggiamento di indifferenza nei confronti dei commenti che le fanno. Come ci riesce?

“Avevo la scusante che ho fatto una serie senza un soldo, gli attori sono tutti miei amici. Era un esperimento che volevo fare. Mi piaceva l’idea di avere la videocamera in mano. È una serie di cui ancora oggi si parla, ha avuto 25 milioni di visualizzazioni in totale. A me interessano i numeri non le critiche”.

Cosa le piacerebbe fare in tv dopo l’isola? Quali sono i suoi prossimi progetti? I suoi sogni televisivi?

“Adesso sto scrivendo una serie tv che mi piacerebbe proporre a Nerflix, io amo le serie di Netflix. È un progetto che non so se un giorno verrà realizzato. È la storia di quattro donne, è molto interessante. Non so se avrò il coraggio di proporla. A settembre è pronta, devo solo trovare il coraggio”.