Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati tra gli indiscussi protagonisti del Grande Fratello, il reality show di Canale 5. La coppia è stata tra le più discusse e criticate di questa edizione; un amore che non ha superato però la porta rossa, visto che la ex velina di Striscia ha deciso di lasciarlo durante la finale del reality.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato parla di Shaila Gatta

A distanza di settimane dalla finale del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato dalle pagine del settimanale Chi ha parlato di Shaila Gatta. In particolare l’ex gieffino si è soffermato sulle durissime parole pronunciate dalla ex velina di Striscia La Notizia che ha messo fine alla loro storia d’amore in diretta nazionale. “Non mi aspettavo tutto quello che è successo. E avrei tanto da dire. A partire dal fatto che le uniche cose che so al riguardo dopo quella notte, sono quelle che ho letto nell’intervista di Shaila” – ha raccontato Lorenzo che ha aggiunto – “quando la vide entrare in casa “mi sono emozionato, ma “non era lei, era una maschera, una corazza, non l’avevo mai vista così. Non l’ho riconosciuta ed ero pietrificato. Ascoltavo le sue parole, una specie di monologo un po’ costruito, senza possibilità di farle delle domande, di avere delle spiegazioni rispetto alle accuse che lei mi faceva. Sentivo tutto come se fossi sott’acqua“.

Dopo l’eliminazione di Shaila Gatta dalla casa del Grande Fratello, Lorenzo ha vissuto momento di grande difficoltà e solitudine al punto da sentire sempre la sua mancanza: “non vedevo l’ora, di là di come sarebbe andata la finale, di rivederla”. Dopo la fine del Grande Fratello, nonostante il “No”, Lorenzo ha cercato in tutti i modi di contattarla per un chiarimento.

Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello: “ho provato a chiamare Shaila Gatta”

“Ho provato a chiamarla, a scriverle, ma silenzio totale. E nella risposta leggo anche tanto rifiuto da parte sua. Non voglio sminuire la nostra relazione e tanto meno lei. Per quello che c’è stato, e che vorrei recuperare, vorrei un confronto. Non ce lo meritiamo forse dopo sei mesi chiusi in casa? Era un gioco, certo, ma i sentimenti sono veri. E ci resto male quando leggo quelle cose” – sono le parole di Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta dopo il Grande Fratello. Sui motivi dell’improvviso cambiamento di Shaila Gatta, Lorenzo ha detto: “non mi metto a giudicare, però argomento. I social fanno delle scelte, quasi mai per il meglio. E allora siamo tutti cattivi in una storia raccontata male. Shaila è vittima di informazioni o di qualcosa che ha visto, ma io so che potrei smontare pezzo per pezzo, ogni accusa. Mi serve solo un’opportunità.”

Il modello è tornato anche sui dubbi continui sulla sua sessualità: “non sono bisessuale, ma se avessi avuto un’esperienza con un uomo non ci sarebbero stati problemi a dirlo“. Infine le ultime parole sono sempre per la “sua” Shaila: “è stata ed è una persona molto importante nella mia vita. Vorrei dirle che dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro. La amo ancora, non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai miei sbagli. E noi eravamo migliori amici. Tutti i suoi ex sono andati via, io no, sono qui, dispiaciuto e deluso“.