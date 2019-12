Sorpresa in studio a Uomini e donne. Nella puntata di oggi, giovedì 12 dicembre 2019, sono stati ospiti Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Con la fidanzata al suo fianco, infatti, l’ex tronista del programma di Canale 5 ha svelato di aver baciato Giulia D’Urso. Giulio Raselli, allora, si è nuovamente infuriato con la corteggiatrice, anche perché ancora scosso dalla segnalazione fatta in trasmissione da Shari, un’amica di lei. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play per ripercorrere le immagini in onda oggi nel pomeriggio di Canale 5.