Lorella Cuccarini confermata nella scuola di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di prof di canto. Dopo l’addio a mamma Rai per la più amata degli italiani si sono aperte le porte di Mediaset. Proprio nell’azienda del Biscione ha condotto tantissimi programmi di successo da “Paperissima” a “Buona Domenica” fino alla nuova avventura di “Amici“. Nessun rimpianto verso il passato per la Cuccarini che dalle pagine de Il Corriere della Sera ha detto: “mi sono sempre vista come una donna di spettacolo“.

Lorella Cuccarini: “Pippo Baudo mi ha scoperta ad una convention di gelati”

Artista a 360°, Lorella Cuccarini sin da bambina sognava di poter diventare una ballerina e di entrare, un giorno, in quello strano elettrodomestico chiamato tv. Un sogno diventato realtà per la showgirl che al Corriere della Sera ha raccontato:

Se penso alla mia infanzia, alla situazione che vivevo, fatico a non emozionarmi. Sognavo di fare della mia passione il mio mestiere, magari diventare ballerina di fila. Tutto è stato più bello e gigantesco di ogni ambizione di quella bambina.

Cresciuta a pane e danza guardando miti come Carla Fracci e Raffaella Carrà, la Cuccarini ha ricordato: “a tre anni allo specchio emulavo i balletti dei varietà tv. Avevo due modelli: Carla Fracci e Raffaella Carrà, scegliere fra danza classica e moderna è stato un dilemma“. Proprio parlando di Raffaella Carrà, la Cuccarini ha ricordato quando all’età di 13 anni fu scelta da Enzo Paolo Turchi per esibirsi con lei: “vederla a un passo da me, con un lungo abito bianco, mi emozionai così tanto che, a casa, mi venne l’orticaria“.

Poi ne ha fatta di strada la Cuccarini che fu notata per puro caso da Pippo Baudo ad un convention di gelati: “mi vide e mi fece chiamare dal suo agente. Io mi dicevo: non può capitare a me, dov’è la fregatura? Nel dubbio, mi feci accompagnare da mamma”. Non erano ancora i tempi del Me Too, ma la giovane Lorella non nasconde di essere sempre stata attenta: “dove sospettavo il pericolo, sono sempre fuggita in tempo“.

Lorella Cuccarini: “Beyoncè disse che ero un genio”

La carriera di Lorella Cuccarini è costellata di successi e programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. A distanza di 35 anni dal suo debutto, la showgirl è consapevole che tante cose sono cambiate: “la tv è cambiata. Un balletto costava, solo di costumi e scenografia, una cifra che oggi sarebbe l’intero budget di una prima serata“. I suoi balletti hanno fatto la storia e sono arrivati anche oltreoceano come quando Beyoncè si è ispirata ad una sua coreografia portandola ai Billboard Music Awards 2011:

È bello pensare che un pezzettino di creatività italiana, una cosa che facevo tutte le sere a teatro e avevo portato a Sanremo, ha varcato l’oceano. Devo ringraziare Antonella, la truccatrice che gliela fece vedere su Youtube.

Anche la Cuccarini ha vissuto i cosiddetti up & down: “il momento più brutto fu quando la Rai mi lasciò a casa tre anni senza lavorare e senza una spiegazione”.

Impossibile non parlare della presunta rivalità con Alessandra Martinez e Heather Parisi. Nessuna competizione o altro tra le tre, anzi proprio la Cuccarini ha precisato: “sono sempre andata d’accordo con tutti. L’unica volta che sono arrivata alle mani con qualcuno fu a 18 anni, con una ragazza: faceva la gatta morta col mio fidanzato“. Infine ha parlato anche della lettera di addio a La Vita in Diretta che suscitò tanto scalpore: “era una lettera interna, poi uscita fuori, manipolata. Non c’è bisogno che ci torni su: quello che dovevo dire l’ho scritto a chi dovevo. Penso sia il modo migliore di dire le cose. Pensate e meditate“.