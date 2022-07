E’ stato un anno ricco di soddisfazioni personali. Dopo essere diventata mamma lo scorso ottobre, Lorella Boccia è approdata alla conduzione di Made in Sud. Un successo inaspettato per l’ex ballerina di Amici che in questi anni si è sempre più distinta come conduttrice. Ospite del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, Lorella Boccia ha incantato il pubblico presente con la sua bellezza. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videointervistata in esclusiva e con l’occasione le abbiamo chiesto di tracciare un bilancio della sua esperienza a Made in Sud. Lorella vorrebbe però ora condurre un programma creato a sua misura. Per il momento ha delle idee che le frullano in testa ma servirà del tempo per concretizzarle. Lorella non esclude poi di tornare alla recitazione.

Lorella Boccia, l’intervista

Lorella, si è conclusa questa stagione di Made in Sud che ti ha vista alla conduzione assieme a Clementino. Un bilancio di questa esperienza?

E’ stata la prima edizione in un momento storico particolare. Durante la trasmissione è successo di tutto. Nonostante le difficoltà però siamo rimasti uniti. Il desiderio di stare su quel palco era immenso e abbiamo tutti cercato di dare il massimo. Il pubblico poi ci ha premiato e sono molto felice di questo risultato. Spero che la strada prosegua in questa direzione.

Un programma che ti piacerebbe condurre?

Mi piacerebbe condurre un programma creato ad hoc per me e che mi rappresenti. Grazie a Made in Sud sono uscita dalla mia comfort zone avendo in precedenza fatto programmi di interviste. E’ stato stimolante oltre a darmi la possibilità di imparare cose nuove. Ho nuove idee e spero presto di poterle concretizzare.

Il cinema e la fiction invece?

Ho iniziato a studiare recitazione diversi anni fa e poi ho virato verso la conduzione televisiva. Nella vita non si può mai improvvisare e quindi se dovessi decidere di riprendere con la recitazione mi rimetterei a studiare.

Sui social posti spesso video con tuo marito e tua figlia. Quanto vi divertite insieme?

In realtà mi diverto solo io perché mio marito non è assolutamente social. A me piace riprendere tutto quello che fa perché è divertente e alle volte anche buffo. Quando poi siamo in tre è tutto molto più divertente.

