Loredana Bertè durante un concerto a Palmi, a Reggio Calabria, ha confessato di essere vittima di violenze. Un annuncio che arriva a pochi giorni dalle terribile notizie di cronaca degli stupri di Napoli e Palermo. Anche la cantante si unisce al coro unanime: “le donne e gli uomini non sono carne”.

Loredana Bertè a Palmi: “io vittima di violenze”

Sulla scia della protesta scoppiata sui social con tanto di hashtag #iononsonocarne, anche Loredana Bertè è scesa in campo contro la violenza facendo sentire forte e chiara la sua voce. Mentre in Italia cresce lo sdegno per quanto successo a Palermo e Napoli, la cantautrice rock ha voluto dire la sua dopo quanto emerso anche dalle chat dei cellulari degli stupratori di Palermo che scrivevano: “eravamo troppi. Sinceramente mi sono schifato un poco ma però che dovevo fare? La carne è carne“. La Bertè durante il concerto tenutosi a Palmi durante la serata finale della Varia, la popolare festa che si svolge a Reggio Calabria, è scesa in campo ancora una volta a favore delle vittime di violenza sessuale condividendo un suo racconto intimo e personale.

“Un bastardo mi ha violentato, massacrato di botte e lasciata su una strada del caz*o. Ogni 6 ore succede un femminicidio! Per non parlare poi degli abusi, come quelli di Palermo. Per questo ho smesso di tacere. Io non sono carne” – la parole della cantante.

Loredana Bertè, il dramma della violenza: “Io non sono carne, grazie Palmi”

Non è la prima volta che Loredana Bertè ha parlato della violenza subita quando aveva soli 16 anni. Proprio negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin, la cantautrice aveva deciso di rompere il silenzio rivelando un retroscena difficile della sua vita. “Facevo serate con le Collettine (il corpo di ballo di Rita Pavone) e andavamo in giro per l’Italia, io ero l’unica ragazza vergine del gruppo. Una sera sono uscita con un ragazzo che da un mese mi regalava le rose. Lui mi ha portato in un appartamento” – ha raccontato la cantante.

“Quando ho sentito che chiudeva la porta con il lucchetto ho avuto terrore, mi ha riempita di botte e mi ha violentata. Questa cosa non l’ho potuta dire a nessuno e non ho denunciato. Ma per anni non mi sono fatta avvicinare dagli uomini, ero traumatizzata” – la confessione choc. Il pubblico di Palmi ha accolto alla grande il coraggio e la forza di Loredana che ha salutato tutti dicendo: “Io non sono carne, grazie Palmi“.

Ecco il video con le parole di Loredana Bertè: