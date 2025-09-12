Dopo l’annuncio a sorpresa di qualche giorno fa, Renato Zero sorprende ancora una volta i suoi amati sorcini regalando la tracklist e la cover del nuovo disco di inediti. Si chiama “L’ORAZERO” il nuovo progetto discografico anticipato in radio dal singolo “SENZA“.

Renato Zero torna con il singolo “Senza” e lancia il nuovo album “L’ORAZERO”

A pochi giorni dal suo 75imo compleanno, Renato Zero fa un regalo ai suoi fan annunciando un nuovo singolo, un nuovo album e un nuovo tour. Si parte da oggi, venerdì 12 settembre 2025, con l’uscita del nuovo singolo “Senza” arrivato in tutte le radio e piattaforme digitali e streaming. Si tratta solo del primo inedito di un progetto discografico importante che Renato ha svelato in anteprima assoluta attraverso i canali social pubblicando la cover del disco, ma anche la tracklist. Un disco che si preannuncia imperdibile in uscita il prossimo 3 ottobre per Tattica, ma disponibile al pre-order e presave dal 15 settembre.

Una nuova pagina di musica per il geniale cantastorie che, dal suo debutto ad oggi, ha pubblicato 45 album con più di 500 canzoni scritte conquistando un piccolo grande record. Ad oggi Renato è l’unico artista ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica italiana per sei decenni consecutivi, vendendo oltre 55 milioni di dischi solo in Italia. Un primato che Zero è pronto a superare con il nuovo disco “L’ORAZERO” composto da 19 brani inediti.

Tracklist de “L’OraZero”, nuovo album di Renato Zero

Proprio Renato Zero tramite i profili social ha annunciato così il nuovo disco “L’ORAZERO”:

Un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi. Io giro sempre con un biglietto in tasca da punzonare; faccio male?

Poche semplici parole che fanno sognare il popolo dei sorcini pronto a vivere un nuovo emozionante viaggio fatto di musica e parole. Ecco la tracklist ufficiale del nuovo album di Renato Zero in uscita dal 2 ottobre 2025 per Tattica:

1. ASPETTANDO L’ALBA

2. LASCIATI AMARE

3. PIÙ MUSICA

4. VOGLIO REGALARTI UN AVVENIRE

5. IL RIFUGIO

6. TI MERITI DI PIÙ

7. TEMPO

8. SE T’INNAMORERAI

9. SU PER GIÙ

10. L’ANIMA CANTA

11. SENZA

12. VORREI PIACERTI

13. RIPRENDIAMOCI IL MONDO

14. NEL REGNO DEL SOGNO

15. ASCOLTATI

16. IL BATTITO DEL MONDO

17. ANCORA NUOVI GIORNI

18. CHE SIA AMORE

19. PACE

Renato Zero, nuovo tour di concerti 2026

Non solo, Renato Zero in vista dell’uscita del nuovo album di inediti “L’ORAZERO” ha annunciato anche un tour di concerti. Una notizia che conferma l’affetto che lega il cantautore romano al suo pubblico e che giunge a distanza di un anno dalla sua ultima tournée che ha registrato il tutto esaurito in Italia. L’ORAZERO IN TOUR, i concerti del 2026, saranno comunicati nei prossimi giorni e vedranno il ritorno del cantante sui palchi delle principali città italiane a partire da gennaio 2026.

Dove acquistare i biglietti per il tour 2025 di Renato Zero? I biglietti per il nuovo tour, prodotto da Tattica, saranno acquistabili dal 18 settembre su renatozero.com e vivaticket.com. La radio partner di L’ORAZERO IN TOUR è RTL 102.5.