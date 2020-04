In arrivo su canale 5 una nuova serie tv di produzione francese: L’Ora della Verità. Le attrici Mathilde Seigner e l’italiana Caterina Murino avranno il ruolo principale di protagoniste a cui si affiancano Jenifer Bartoli e Gregory Fitoussi.

Arriva su Canale 5 in prima visione tv la serie “l’Ora della Verità”

La serie tv di produzione francese è tratta e liberamente ispirata dal best seller Le temps est assassin di Michel Bussi. E’una saga contemporanea, incentrata sulle vicende familiari di tre donne, e la location scelta è la Corsica. La serie tv ha già registrato un discreto successo in Belgio poi in Svizzera e naturalmente in Francia su TF1. La produzione è della TF1 Production.

L’Ora della Verità: trama di cosa parla

La storia narra le vicende di Clotilde Idrissi interpretata da Mathilde Seigner e sulla sua famiglia. La serie segue due generazioni di donne. In una prima parte la protagonista ha 16 anni, siamo nel 1994 e la Clotilde è in viaggio con il fratello Nicolas e i due genitori. All’improvviso, il buio, un impatto tremendo, un incidente sconvolge la giovane che rimane orfana in quanto unica sopravvissuta dell’incidente.

A questo punto si compie un salto temporale di 25 anni. Clotilde è adulta, è sposata con Franck Baron a cui presta il volto Thierry Godard; ha anche una figlia Valentine Baron interpretata da Zoé Marchal.

Tutti e tre decidono di tornare sul luogo del sinistro, dopo 25 anni, ma una serie di piccoli incidenti convince Clotilde che c’è qualcosa che non va. Non riesce a trovare delle spiegazioni a ciò che accade, e il mistero s’infittisce quando poco dopo la giovane donna riceve una lettera apparentemente inviata da sua madre.

Lo stupore della donna è immenso dal momento che ha sempre ritenuto che la madre fosse morta. A questo punto Clotilde vuole scoprire qual è la verità sull’incidente di 25 anni fa, e cosa c’è di vero nella lettera che ha ricevuto che fa pensare che la madre sia viva.

Clotilde è interpretata nel 1994 da Esther Valding, mentre Clotilde adulta è Mathilde Seigner. La mamma di Clotilde invece è l’italiana Caterina Murino (Palma Idrissi).

L’Ora della verità: quante puntate, dove è girata e quando andrà in onda?

La serie tv è suddivisa in otto episodi per un totale di 4 puntate. La location scelta per le riprese è stata la città di Bastia, in Corsica che è il secondo comune più popoloso, dopo Ajaccio. La messa in onda è slittata così come la Cattedrale del Mare altra serie tv d’importazione che l’ammiraglia Mediset manderà prossimamente. In un primo momento l’Ora della Verità era prevista per il 15 aprile, ma poi non se n’è fatto più nulla. In ogni caso vi informeremo presto sulla nuova data di messa in onda.

Il cast completo della serie tv L’Ora della Verità