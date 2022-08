L’Opera del Nabucco di Giuseppe Verdi su Rai3: ecco quando in tv

In arrivo su Rai3 in prima serata lo spettacolo del Nabucco, opera teatrale di Giuseppe Verdi. Giovedì 4 agosto in prime time su Rai3 il “Nabucco” per la regia di Arnaud Bernard. Lo spettacolo si apre con una ricostruzione del Teatro alla Scala di Milano. La vicenda è collocata nel Risorgimento, epoca in cui Giuseppe Verdi compose l’opera, mentre i fatti narrati sono relativi al 600 a.C., quando visse Nabucodonosor (ovvero “Nabucco”), re di Babilonia.

Il Nabucco è una delle opere più belle e famose di Giuseppe Verdi. Si divide in 4 atti e inizia al tempio ebreo di Gerusalemme assediato da Nabucodonosor, re di Babilonia.

Un racconto unico e avvincente che vede al centro della storia due sorelle, Fenena e Abigaille l’una contro l’altra. Entrambe figlie di Nabucodonosor si scontrano per impossessarsi del regno. Fenena, è presa in ostaggio dagli ebrei capeggiati dal profeta Zaccaria.

All’inizio del secondo atto viene liberata, diventando sovrana e confessando di essere ebrea. Nessuno della sua famiglia ne è a conoscenza e questo scatena l’ira della sorella Abigaille, mentre Nabucco colpito da un fulmine impazzisce. Abigaille per impossessarsi del potere fa rinchiudere il padre e condanna a morte la sorella Fenena.

Durante il terzo atto gli ebrei condannati cantano “Va, pensiero, sull’ali dorate” ricordando la patria. Nabucco rinsavisce e decide di riprendersi il trono, liberando gli ebrei, tra cui la figlia Fenena, e proclamando la libertà di culto. Abigaille muore avvelenandosi.

Genesi dell’opera di Giuseppe Verdi Il Nabucco

Il Nabucco è la terza opera lirica di Giuseppe Verdi e quella che ne decretò il successo. In verità fu scritta in un periodo difficile e travagliato di Verdi: la morte della moglie Margherita Barezzi e dei figli Virginia e Icilio entrambi di un anno. Verdi era dunque piuttosto depresso e demotivato e non aveva nessuna voglia di comporre brani musicali. Tuttavia, contattato dall’impresario teatrale Bartolomeo Merelli il quale gli propose un libretto composto da Temistocle Solera lo colpirono totalmente. Il libretto che recava il nome di Nabucco lo incuriosì e interessò a tal punto che accettò di musicare l’opera. Nel 1841 venne completata la partitura musicale e il successivo 9 marzo 1842 l’opera venne messa in scena alla Scala di Milano.

Appuntamento quindi con il Nabucco di Verdi, giovedì 4 agosto in prima serata su Rai3.