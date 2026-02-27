Quali sono stati i look più apprezzati della terza serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda giovedì 26 febbraio? Scopriamo insieme cosa hanno indossato i 15 Big e i co-conduttori (Laura Pausini, Ubaldo Pantani, Irina Shayk) sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026, i look della terza serata di mercoledì: da Belen Rodriguez ad Arisa

Per chi non fosse riuscito a vederla. La sola lettura di questa descrizione dura di più dell’inquadratura di Belen Rodriguez. La showgirl ha indossato un vestito rosso lungo per la sua ‘apparizione’ nella terza serata di Sanremo 2026 con Samurai Jay. Senza scendere le scale, ha anche sbagliato l’attacco della sua parte, ma questo è stato uno dei momenti più attesi del Festival.

Una serata che ha visto ancora una volta il nero come colore dominante dei look dei 15 cantanti in gara. Da Sal Da Vinci, standing ovation per lui, a Malika Ayane, Renga ed Eddie Brock. Completo azzurro, giacca e pantalone, per il 66enne RAF e abito grigio scintillante con corpetto per Arisa. Mentre Sayf, tra i 5 più votati e ai primi posti su Spotify, punta tutto sulle treccine.

Elegantissime anche Serena Brancale e Mara Sattei, in un abito principesco rosso. La co-conduttrice Laura Pausini invece opta per colori accesi e forse un po’ eccessivi come il giallo (colore bonus al Fantasanremo per la terza serata).

Un tocco di allegria e colori anche nei look di li porta Ubaldo Pantani nelle sue imitazioni, con tanto di giacca tricolore.

Gli outfit di Irina Shayk

In un Festival in cui si sono state polemiche per la poca presenza di donne cantanti sul palco, stona la presenza di Irina Shayk. La modella, che non sa parlare in italiano, ha sfoggiato 4 outfit che non le hanno reso giustizia, mostrando più le forme che la sua bellezza. Quasi tutti rigorosamente neri, da un abito velato con collant e guanti lunghi ricamati ad uno scollato con gonna lunga di frange.