Quali sono stati i look più apprezzati dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda sabato 28 febbraio? Scopriamo insieme cosa hanno indossato i 30 Big e i co-conduttori sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026, i look dell’ultima serata di sabato: da Sal Da Vinci a Serena Brancale

‘Per sempre sì’ conquista tutti, ma quale look dell’ultima serata vi ha colpito? Anche in finale dominano il bianco e il nero, colori che sono stati abusati in questa 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026.

Il vincitore Sal Da Vinci opta per un completo rigorosamente bianco, con fiocco nero. Così come il secondo classificato Sayf che sceglie pantalone e giacca bianca con frangie e una spilla a forma di fiore dorato. Il rapper sale sul palco con la mamma. Stessa scelta fatta da Samurai Jai che passa da Belen alla mamma.

In questa finale la fanno da padrona le emozioni: Serena Brancale sceglie di esibirsi con l’abito della mamma, a cui dedica la canzone, e fa commuovere tutti compresa sua sorella che la dirige. Mentre la cantante Cleo delle Bambole di Pezza lancia un messaggio potente scritto direttamente sul suo vestito: “Give peace a chance” (“Diamo una possibilità alla pace”).

Elegantissima la terza classificata Ditonellapiaga con un vestito nero e scollo a cuore. Un Festival col Fiocco invece per Arisa in un abito bicolor. Dargen D’Amico scalzo, opta per un pantalone-camicia e strascico che ricorda colori della bandiera italiana.

Gli outfit dei co-conduttori

Nino Frassica si presenta con il ciuffo alla Margioglio mentre Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti vanno sul sicuro con abiti lunghi ed eleganti. Completo nero anche per Andrea Bocelli che entra su un cavallo bianco.

In un Festival che durante la finale è stato scosso dalle notizie della guerra ma che di certo non sarà ricordato per i look, più per i festini bilaterali.