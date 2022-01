Il Giorno della Memoria si avvicina e i palinsesti televisivi si sono già organizzati. Molti i documentari con interviste ai sopravvissuti come Liliana Segre ma anche grandi film e reportage.

Il Giorno della Memoria: Mediaset ricorda il genocidio degli ebrei

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria e la programmazione televisiva non può esimersi dal raccontare quanto avvenuto tra il 1933 e il 1945 quando furono deportati e uccisi circa 15-17 milioni di persone tra cui 5-6 milioni di ebrei. L’olocausto riconosciuto come genocidio degli ebrei è riconosciuto anche attraverso il termine Shoah che racchiude in sé quel sentimento di antisemitismo diffuso verso tutte le persone considerate inferiori e indesiderate per motivi politici, razziali e sessuali dalla Germania tedesca.

Mediaset attraverso film in prima serata e un approfondimento del Tg5 ricorderà le vittime dell’olocausto. Nello specifico, Rete 4 dal 22 al 27 gennaio trasmetterà in onda una serie di film dedicati alla Shoah tra cui Storia di una ladra di libri con Sophie Nélisse, Geoffrey Rush ed Emily Watson.

Il film diretto dal regista Brian Percival è tratto dal romanzo di Markus Zusak ( La bambina che salvava i libri, 2005) ed è del 2013. Su Iris, il 26 gennaio dalle ore 21:30, andrà in onda il capolavoro di Schindler’s list di Steven Spielberg. Altro appuntamento molto importante è l’approfondimento, in seconda serata il 27 gennaio, con lo Speciale del Tg5.

Il Giorno della Memoria su Rai 1: Ulisse – Viaggio senza ritorno con Alberto Angela

Martedì 25 gennaio torna il consueto appuntamento, su Rai 1, con Ulisse – Il Piacere della scoperta ma questa volta Alberto Angela va in onda con una puntata speciale a partire dal titolo: Viaggio senza ritorno. L’intera puntata di Ulisse si concentrerà sul tragitto in treno percorso dagli uomini, dalle donne e dai bambini fatti prigionieri a Roma e trasferiti nel lager polacco di Auschwitz. A raccontare quel viaggio all’inferno ci saranno le testimonianze della senatrice a vita Liliana Segre e di Sami Modiano.

Su Rai1, mercoledì 26 gennaio, a partire dalle ore 21.30 verrà trasmesso il film Lezioni di Persiano. Si tratta di un film ispirato ad una storia realmente accaduta e vede protagonista un ebreo belga, Gilles, che per sfuggire ai nazisti si dichiara persiano. Questa bugia, detta per salvarsi, però, gli crea tante difficoltà poiché l’ufficiale nazista Koch gli chiede di insegnargli il farsi e il protagonista di Lezioni di Persiano non sa proprio da cosa iniziare. Gilles non può che imparare, insegnando facendo in modo che il suo allievo non scopra l’inganno ai suoi danni.

Lezioni di Persiano è un film del 2019 godibile e toccante diretto dal regista ucraino Vadim Perelman. Il ruolo del protagonista è stato affidato all’attore argentino Nahuel Pérez Biscayart (120 Battiti al minuto) che grazie alla sua fisicità esile e all’espressività del suo volto è riuscito ad interpretare perfettamente il dolore e la paura costante che hanno vissuto gli ebrei nei campi di concentramento.