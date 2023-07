‘Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro‘ stupirà il pubblico di Amazon e non solo. I palinsesti di Amazon Prime Video, il servizio a pagamento offerto da Amazon, sono stati presentati, mercoledì 11 luglio 2023, a Roma. Tante le novità, tra eventi sportivi e nuove serie. A essere annunciato è stato lo spin-off di ‘Lol – Chi ride è fuori’ che diventa talent: si cerca infatti il decimo concorrente che parteciperà alla quarta stagione della serie. Scopriamo meglio il meccanismo del nuovo programma e chi saranno i giudici.

‘Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro’, la nuova edizione su Amazon Prime

Su Amazon Prime arriva ‘Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro’. Il nuovo format mostra le audizioni di aspiranti comici in giro per l’Italia. Durante le 5 puntate, alcuni ex protagonisti della serie (un conduttore e tre giudici) cercheranno di individuare il decimo concorrente che entrerà di diritto a far parte del cast di Lol. Il conduttore è il Mago Forrest mentre i tre giudici sono Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus. Possono partecipare al Talent persone comuni nelle vesti di maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi. Lo scopo del programma è però opposto a quello della serie e consiste nel far ridere a crepapelle i giudici. Chi vince parteciperà alla prossima edizione di Lol come decimo concorrente. Le città coinvolte per i cast saranno quelle di Milano, Napoli e Roma. Gli spettacoli si terranno nel Teatro Lirico a Milano, il Teatro Bellini a Napoli e il Teatro Brancaccio a Roma.

La quarta stagione di Lol

‘Lol – chi ride è fuori’ è giunto ormai alla quarta stagione e lo scorso anno era stato vinto a pari merito da Fabio Balsamo e Luca Bizzarri. I due avevano deciso di mettersi d’accordo nello scontro finale per risultare entrambi vincitori e donare il montepremi in beneficenza. Lol è trasmesso su Amazon Prime, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Il nome dei concorrenti è ancora top secret mentre è stato confermato Fedez come conduttore.