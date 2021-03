E’ difficile provare a non ridere soprattutto quando questo è l’obiettivo di chi fa sorridere per mestiere.“Lol: chi ride è fuori” è il nuovo comedy show di Amazon Prime Video la cui conduzione è stata affidata al cantante Fedez assieme a Mara Maionchi. I due dovranno arbitrare la sfida tra dieci comici di professione che che dovranno restare seri per almeno 6 ore consecutive ma che, al tempo stesso, dovranno riuscire a far ridere i loro avversari.

Lol: Chi ride è fuori, su Amazon Prime. I comici della prima edizione del Comedy Show

I concorrenti di questa prima edizione sono Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. I primi 4 episodi saranno disponibili dal 1 aprile su Amazon Prime Video mentre gli ultimi due episodi arriveranno l’8 aprile.

Il comico che vincerà si aggiudicherà un premio finale di 100.000 euro che verranno donati ad un ente benefico scelto sempre dal vincitore. Questa mattina si è svolta la conferenza stampa a cui abbiamo partecipato anche noi di SuperGuida TV. Assente giustificato Fedez che in queste ore è diventato nuovamente papà.

Il cantante è riuscito però a collegarsi dall’ospedale in cui ha partorito la moglie Chiara Ferragni: “Ci tenevo a esserci anche se ho solo 20 minuti di sonno in corpo, perché ‘Lol’ è stato un bel progetto. Credo che sia davvero qualcosa di nuovo. In un periodo in cui le novità nei palinsesti sono abbastanza impolverate è una bella ventata di freschezza”, ha dichiarato. La conferenza si tramuta ben presto in un vero e proprio spettacolo comico.

A prendere la parola per prima è Katia Follesa: “Dopo 10 minuti che ero lì, volevo smettere di fare questo mestiere! Le cose rodate non funzionano, mi sono divertita di più con l’improvvisazione. Per colpa di Ciro, ho rischiato di morire”. Lillo confessa che in varie occasioni nella vita gli è capitato di ridere quando non doveva: “Milioni di volte, ho riso quando non dovevo. Avevo un insegnante alle superiori che parlava con una zeppola importante! Io ridevo di continuo e gli ridevo in faccia”.

Mara Maionchi invece ha trovato la tecnica giusta per riuscire a resistere: “Mi è capitato di non dover ridere per educazione. Pensavo alle cose più tristi del mondo”. C’è poi chi come Caterina Guzzanti riesce per indole a trattenersi: “Sono stata stoica nel non ridere? Io sono così anche nella vita. Sono molto disciplinata”, ha rivelato.

Frank Matano ha poi parlato del famoso scherzo organizzato ai danni di Paolo Brosio: “E’ stato pesante ma non me ne pento. Dopo lo scherzo ho accompagnato Paolo ad incontrare davvero Papa Francesco”. Si è poi alzato in piedi ricevendo gli applausi da parte dei suoi colleghi. Mara Maionchi ama particolarmente organizzare scherzi tanto che ha confessato: “Negli anni d’oro della discografia, facemmo tanti scherzi. Una volta mettemmo una trota nella macchina di un nostro amico che, alla fine, dovette vendere la macchina. Ci siamo molto divertiti. Oggi, nella musica, tutti tristi, disperati. All’epoca, era tutto più goliardico”.

Noi di SuperGuida Tv abbiamo chiesto invece a Katia Follesa se conosceva i punti deboli dei suoi colleghi prima di partecipare al comedy show: “Non conoscevo i punti deboli dei miei colleghi. Conoscevo benissimo solamente Pintus, siamo amici”. Poi, non soddisfatti della risposta, cerchiamo di saperne qualcosa in più. Le chiediamo infatti chi più l’ha messa in difficoltà: “Lillo mi ha messo davvero in difficoltà, non riuscivo a stargli vicino. Tra Lillo ed Elio, sono andata in crisi. Lillo, già solo a guardarlo, ti fa ridere”. Lillo replica: “E’ l’unica cosa che mi ha permesso nella vita di copulare”.

Mara Maionchi ha poi svelato come Fedez non sapesse che sarebbe stato vittima di alcuni scherzi: “Mi sono divertita davvero. Fedez era così impettito. Io ne ero al corrente mentre lui no”. Frank Matano conclude la conferenza ribadendo il clima goliardico e aggiungendo che l’idea di stare rinchiusi insieme gli faceva paura ma che poi si è dovuto ricredere. Un esperimento comico innovativo la cui forza risiede nella semplicità dell’idea e che si rivelerà un’importante occasione per alleggerire un periodo difficile.