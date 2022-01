Dopo il grande successo del comedy show italiano Lol: Chi ride è fuori, arriva sugli schermi Prime Video anche la seconda stagione. La prima edizione è risultato il programma più seguito sulla piattaforma streaming di Amazon Prime, e a breve sarà possibile seguire su Prime Video LOL – Chi ride è fuori 2, una seconda esilarante serie. Quando? Vediamo la data ufficiale.

LOL – Chi ride è fuori 2: quando, notizie e anticipazioni

Per tutti coloro che hanno seguito la prima serie di LOL – Chi ride è fuori, prodotta da Endemol Shine Italy e approdata sulla piattaforma Prime Video nel 2021, questa nuova settimana inizia con una bella notizia. Potranno infatti continuare a divertirsi insieme ai 10 concorrenti in gara, che si sfideranno a suon di risate, grazie alla seconda serie che debutterà il 24 febbraio 2022.

La notizia è arrivata direttamente dal profilo ufficiale di Prime Video, che ha condiviso il post che annuncia l’arrivo della seconda serie LOL Chi ride è fuori su Instagram, facendo così la gioia di moltissimi fans che non vedono l’ora di tornare a ridere. E per chi non ha seguito la prima serie? Questa potrebbe essere l’occasione perfetta per conoscere un programma pensato per portare il buonumore!

Il comedy show si ispira al format giapponese Hitoshi Matsumoto Presents Documental, ideato dall’omonimo attore, comico e regista nipponico. A condurre la gara italiana troveremo Fedez e Frank Matano (all’anagrafe Francesco Matano). La coppia, formata dal rapper italiano e dallo youtuber divenuto famoso per i suoi video su scherzi telefonici condivisi sulla piattaforma web per contenuti multimediali, promette un mare di risate con i primi quattro episodi dello show.

I rimanenti due episodi saranno invece disponibili a partire dal 3 marzo 2022.

Come vedere LOL: Chi ride è fuori 2 su Prime Video

Amazon Prime Video è la piattaforma di streaming che il colosso americano offre ai propri clienti Prime. Per vedere LOL Chi ride è fuori 2 sullo schermo del pc non dovranno fare assolutamente niente: la visione dello show comico (come quella di moltissimi altri film e serie TV) è infatti compresa nell’abbonamento Prime.

Chi invece vuole seguire lo show sul proprio televisore potrà farlo solo se possiede un TV Smart, scaricando l’App Amazon Prime Video dallo store del televisore, inserendo i dati di accesso all’account.

Chi non è ancora cliente Amazon Prime potrà invece beneficiare di 30 giorni di prova gratuita per i nuovi iscritti, che diventano addirittura 90 con la promozione Prime Student.