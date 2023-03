Questo articolo contiene SPOILER! Sono disponibili su Amazon Prime Video gli ultimi due episodi di LOL 3, in cui è stato decretato il vincitore di questa nuova edizione. Se non avete ancora visto le puntate del programma non proseguite nella lettura di questo articolo, o potreste ovviamente imbattervi negli spoiler e conoscere il nome del vincitore della terza stagione del seguitissimo programma in onda su Amazon Prime Video.

Lol 3: chi ha vinto? Ecco il nome del vincitore

La nuova stagione di Lol 3 ha visto la conferma dei conduttori Fedez e Frank Matano. Nel cast della terza stagione del programma in onda su Amazon Prime Video abbiamo avuto modo di vedere personaggi del calibro di Nino Frassica, Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Paolo Cevoli, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Fabio Balsamo dei The Jackal, Herbert Ballerina, Marta Filippi e Brenda Lodigiani.

Come nella precedenti due edizioni, anche quest’anno alcuni concorrenti si sono autoeliminati durante le proprie Gag: Nino Frassica dopo l’ammonizione dei primi episodi si è autoeliminato con una battuta su Pierino, mentre Herbert Ballerina ha riso prima per un errore e poi per una sua stessa gag con un giocattolo rumoroso. Anche il nuovo tasto Delirio è costata l’eliminazione di Marina Massironi, che ha riso di gusto con i tre gemelli ballerini.

Il coinvolgimento di Maccio Capatonda come jolly dello show per far ridere i comici in gara si è rivelato letale per ben due concorrenti: sia Paolo Kessisoglu che Brenda Lodigiani sono stati eliminati.

Fabio Balsamo e Luca Bizzarri vincono Lol 3

Dopo una serie di eliminazioni dei vari concorrenti, a contendersi il titolo di vincitore Lol 3 sono stati gli attori Fabio Balsamo e Luca Bizzarri. I due comici sono riusciti ad arrivare al termine delle 6 ore di gara, e si sono dunque sfidati al duello finale.

Durante quest’ultima sfida, Luca Bizzarri ha proposto a Fabio Balsamo un accordo: dividere in due il montepremi finale, devolvendo a entrambe le associazioni la somma di 50mila euro invece di 100mila. La terza stagione di Lol ha quindi per la prima volta due vincitori e non uno: i due attori, Fabio Balsamo e Luca Bizzarri hanno infatti riso all’unisono.

A chi è stato devoluto il montepremi

In quanto vincitore della terza stagione di Lol, Luca Bizzarri devolverà 50mila euro del premio all’associazione BEO, che lavora con il Pediatrico Gaslini di Genova, mentre Fabio Balsamo dei The Jackal, devolverà i suoi 50mila euro del premio all’ASITOI, l’Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta.

La classifica finale di Lol 3

Ecco di seguito la classifica finale della terza stagione di Lol: