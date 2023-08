E’ praticamente impossibile trovare qualcuno che, almeno una volta, non abbia visto Lo squalo, il film che nell’ormai lontano 1975 portò alla ribalta internazionale Steven Spielberg. Del resto stiamo parlando di un suggestivo thriller carico di suspense dall’inizio alla fine entrato di diritto nella storia del cinema, criticabile quanto si vuole, ma comunque un capolavoro.

Alla genialità del giovanissimo regista, che all’epoca delle riprese non aveva neppure 30 anni, si sommano la bravura degli interpreti principali e l’originalità della trama, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti da quasi cinque decenni. Il film va in onda su Rete 4 in prima serata Domenica 13 Agosto: ecco le curiosità più interessanti da conoscere.

Lo squalo: la trama in breve e il cast principale

Questa, in breve, l’adrenalinica trama de Lo squalo.

Un gigantesco e famelico squalo terrorizza i turisti in vacanza sulle spiagge di una bella isoletta statunitense. Urge catturare il “mostro” e per riuscire nella non facile impresa, il capo della Polizia locale Martin Brody, chiede aiuto all’oceanografo Matt Hooper e al cacciatore di squali Quint.

Eccellenti i tre attori che danno vita al cast principale della pellicola: Roy Scheider (Martin Brody), Richard Dreyfuss (Matt Hooper) e Robert Shaw (Quint).

Le curiosità sul film

Di seguito vi sveliamo alcune interessanti curiosità su Lo squalo: