Teo Mammucari torna con Lo Spaesato, il programma che mostra alcuni paesi italiani con ironia. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della seconda stagione del people comedy e quando andrà in onda in tv.

Lo Spaesato con Teo Mammucari: quando in tv

Dopo i buoni ascolti della passata stagione, la Rai ha deciso di riconfermare Lo Spaesato. Il programma con Teo Mammucari torna con una nuova edizione che mostrerà altri sei Comuni italiani. La prima puntata andrà in onda lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata, alle ore 21.20, su Rai 2.

In questa nuova edizione ci saranno sei spettacoli comici in altrettanti teatri storici di piccoli comuni sparsi per l’Italia. Ma non verranno mostrati solo i paesi, Teo Mammucari infatti cercherà un luogo in cui trasferirsi, una comunità in cui ci sono diverse feste di piazza e persone con storie da tramandare di generazione in generazione. Tra una risata e l’altra durante la stand up comedy, la domanda a cui i telespettatori dovranno rispondere è se sarà questo il paese giusto per iniziare una nuova vita.

Anticipazioni prima puntata del 13 ottobre

“Lo Spaesato” è una produzione Stand by me per la Direzione Intrattenimento Prime Time, scritto da Teo Mammucari, Manolo Bernardo, Svevo Tognalini, Andrea Cancellario, Carlo Aluffi, Anna Agata Evangelisti e con Sandro Mammucari.

La prima puntata andrà in onda il 13 ottobre per un totale di 6 appuntamenti, uno ogni lunedì. Ma cosa vedremo? Teo Mammucari partirà da Fuscaldo, un Comune in provincia di Cosenza, con una puntata che mostrerà anche le prelibatezze culinarie calabresi. Infatti il presentatore dovrà assaggiare l‘nduja dopo che Gino, l’allevatore di maiali, lo ha messo in guardia: “Teo ti avviso: se assaggi questa ‘nduja, muori”?.

Poi lo vedremo alle prese con la vendita di pizzette al peperoncino del panettiere Claudio e proverà a imparare la lingua occitana. Inoltre nel corso delle puntate presenterà alcuni rappresentanti della “Festa dei Matti”, scoprirà che cosa fa Babbo Natale in estate e ascolterà le più affascinanti leggende dei pescatori.

Lo Spaesato con Teo Mammucari in onda dal 13 ottobre 2025.