Sta per tornare in prima serata su canale 5, “Lo Show dei Record” con un nuovo ciclo di puntate al cui timone troveremo Gerry Scotti. Il format è ripreso dal “Guinness World Record”, ovvero il record dei primati. Ogni settimana, i concorrenti provenienti da tutto il mondo sfideranno i propri limiti per raggiungere il loro primato ed entrare quindi nei record.

Quando inizia il nuovo ciclo di puntate de Lo Show dei Record con Gerry Scotti?

A partire da domenica 19 febbraio in prima serata su Canale 5 andrà in onda il nuovo ciclo di puntate de “Lo Show dei Record”, al cui timone troveremo lo zio Gerry, ovvero Gerry Scotti. ll programma è giunto alla nona edizione, la quarta condotta da Gerry Scotti. In questo nuovo ciclo di puntate si prevede l’inserimento del racconto della storia di vita del concorrente che si cimenta nel record.

Quindi non solo performance spettacolari, singolari, particolari ed entusiasmanti come ci ha abituato questo programma ma anche le storie di vita e di quotidianità dei talenti che portano in scena le loro performance. Ci saranno come sempre le spettacolari prove in esterna.

Ecco il promo tv de Lo show dei record 2023

Il conduttore Gerry Scotti, raggiunto da Sorrisi fa sapere che è sempre stato affascinato da questo genere di performance.

«Ero un ragazzino, avrò avuto 11 o 12 anni, non c’era Internet, la tv era in bianco e nero e mia mamma mi regalò il libro dei “Guinness world records”. Quando lo sfogliavo mi faceva l’effetto dei romanzi di avventure di Emilio Salgari, dentro c’era il mondo»

Qual è il record che le torna più volte in mente?

«Ripenso sempre a quel signore americano affetto da Sla, che poco alla volta resterà paralizzato. È venuto in studio e gareggiando contro un ragazzo ha scalato, saltando da un gradino all’altro, una specie di piramide di 12 metri. Dietro ogni record c’è una storia unica, spesso di sofferenza».

Insomma, in questa edizione nel programma assisteremo non solo alle performance dei record ma anche alla storia di vita dei talenti che gareggiano. Cosa li spinge a sfidare i propri limiti? E perché c’è chi sceglie di stappare lattine con i denti, correre avvolto dalle fiamme, oppure ingoiare spade? Dietro ad ogni scelta c’è sempre una storia che, vedremo nel programma, raccontata dai protagonisti.

“Lo Show Dei Record” con Gerry Scotti VS “Resta con me”, fiction Rai con Francesco Arca

L’ammiraglia Mediaset decide di schierare lo Zio Gerry con lo Show Dei Record contro l’ammiraglia Rai che invece mette in campo le fiction, da sempre molto amate e seguite da un pubblico cospicuo. Chi vincerà la battaglia dell’Auditel? Sicuramente il pubblico avrà l’opportunità di scegliere tra la fiction, il racconto e l’intrattenimento e la spettacolarità. E voi cosa sceglierete?