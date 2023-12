E’ lo “spaghetti western” per eccellenza, il prototipo del breve ma significativo filone comico western all’italiana, un cult del genere, un evergreen che non conosce tramonto. Nel caso non lo aveste ancora capito, ci stiamo riferendo a Lo chiamavano Trinità…, uno dei film più riusciti e famosi della mitica coppia Bud Spencer e Terence Hill.

Divertente, dissacrante, grottesco e ironico, esorcizza e ridicolizza la violenza in improbabili scazzottate qua e là generosamente elargite dall’inizio alla fine. C’è da ridere, anche se lo si rivede per l’ennesima volta. Lo chiamavano Trinità… va in onda nella prima serata di Sabato 2 Dicembre su Rete 4: curiosità e informazioni le trovate tutte di seguito.

Lo chiamavano Trinità…: la trama in breve e il cast

Un pistolero magro e svogliato giunge in un paesino dove scopre di avere un fratello che fa lo sceriffo, ma anche il ladro di bestiame. Ne accadono e se ne vedono delle belle.

Oltre agli inseparabili Bud Spencer e Terence Hill, qui in una delle loro interpretazioni più iconiche, del cast fanno parte anche, fra gli altri, Farley Granger, Steffen Zacharias, Dan Sturkie, Gisela Hahn, Elena Pedemonte, Luciano Rossi, Ezio Marano, Michele Cimarosa, Remo Capitani, Ugo Sasso, Gigi Bonos, Fortunato Arena e Dominic Barto.

Le curiosità sul film

Lo chiamavano Trinità… è una pellicola di genere western/commedia diretta da E. B. Clucher nel 1970. Queste sono le curiosità più interessanti sul suo conto: