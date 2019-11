L’Isola di Pietro 3, fiction di successo di canale 5 con Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Francesco Arca, giunge al termine. Quelle che leggerete di seguito sono le anticipazioni della trama dell’ultima puntata della fiction tv prodotta da Lux Vide per la regia di Alexis Sweet e Luca Brignone.

L’Isola di Pietro 3: anticipazioni ultima puntata. Chi ha ucciso Chiara Spano?

Siamo arrivati al termine della terza stagione de L’Isola di Pietro, che dopo averci catapultato nella bellissima location di Carloforte in Sardegna e dopo sei prime serate ricche di suspense e buoni sentimenti, si congeda dal pubblico di canale 5.

La fiction tv che nel 2017 ha riportato sul set di Gianni Morandi si avvia al termine e finalmente scopriremo chi ha ucciso Chiara Spano, la giovane incinta che ha dato alla luce una bimba e che misteriosamente è stata uccisa, apparentemente per estorcerle del denaro (che aveva ricevuto per mantenere il silenzio sulla sua gravidanza).

Al centro della vicenda naturalmente c’è Pietro Sereni, il pediatra di Carloforte interpretato da Gianni Morandi che deciderà di prendersi cura della piccola Anna, che è già orfana di madre. Di seguito le anticipazioni, aggiornate sull’ultima puntata di venerdì 22 novembre 2019.

L’Isola di Pietro 3: anticipazioni sesta ed ultima puntata di venerdì 22 novembre 2019

Nella scorsa puntata abbiamo visto che un intruso è entrato nel magazzino reperti della polizia ed Elena (Chiara Baschetti) è stato ad un passo dal prenderlo.

In realtà quell’uomo con la felpa scura e il cappuccio era Valerio (Francesco Arca). Cosa cercava di così importante da ricorrere ad un travestimento?

Nel frattempo, Elena e Diego (Erasmo Genzini) indagano su una comune felpa trovata fuori posto e Valerio naturalmente cerca di depistarli. Ma non è semplice “fregare” dei colleghi, così dovrà far fronte ad un nuovo imprevisto.

Caterina e Diego, torneranno assieme?

Intanto, Caterina (Alma Noce) ha lasciato Leonardo: la ragazza si è resa conto che non ha mai dimenticato Diego e spera di riavvicinarsi a lui. Tuttavia quest’ultimo pare deciso a iniziare una relazione con la zia della piccola Anna, di cui si sente responsabile essendo il padre.

Caterina soffrirà non poco per questo allontanamento e a consolarla dovrà pensarci il nonno Pietro. Come sempre il pediatra saprà trovare parole di conforto e incoraggiamento per la giovane nipote.

L’assassino di Chiara ha le ore contate

Intanto l’assassino di Chiara (Anna Godina) ha le ore contate e a quanto pare ad ucciderla è stata Monica (Francesca Chillemi) che confessa l’omicidio. Tuttavia le indagini proseguono e si ha il sospetto che Monica possa coprire qualcuno, forse sua figlia Stella (Beatrice Modica), intima amica di Chiara?

Valerio lascia Carloforte?

Pietro dovrà sostenere non solo sua nipote Caterina ma anche Diego. Il ragazzo si è intestardito a voler iniziare una relazione con Margherita (Arianna Montefiori), sorella di Chiara e zia della piccola Anna. In realtà Diego è sempre innamorato di Caterina e Sereni si accorge che sta commettendo un errore.

Nel frattempo Valerio ed Elena sono al capolinea? La loro storia pare destinata a naufragare ancor prima del tempo. L’uomo è gravemente malato: ha la sindrome di Brugada una malattia che coinvolge il cuore che potrebbe fermarsi all’improvviso, per la quale non ci sono cure. Ma Elena, sarà disposta a lasciarlo andare? Infatti il poliziotto sta pensando di chiedere un trasferimento.

Insomma, molti colpi di scena e un finale inaspettato per l’isola di Pietro 3 che si concluderà venerdì 22 novembre in prima serata su canale 5.