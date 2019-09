Live Non è la d’Urso ospiti e anticipazioni prima puntata | Video Mediaset

Ecco per Live Non è la d’Urso gli ospiti della prima puntata di domenica 15 settembre 2019. Barbara d’Urso gli ha annunciati durante la puntata di venerdì 13 settembre 2019 di Pomeriggio 5 in conclusione di programma. Di cosa si parlerà? Il programma riprenderà da dove si è concluso continuando a parlare del caso Prati. In studio si discuterà delle ultime news riguardanti le protagoniste, ma ci saranno anche nuove interviste.

In esclusiva internazionale, o mondiale, arriverà in studio anche il famoso Mickey Rourke. Di cosa parlerà l’attore? Oltre a lui? Una attrice comica in cerca della madre biologia così come Paola Caruso. Sarà quindi lei ad inaugurare lo spazio DNA, novità di quest’anno. A seguire la moglie di Caniggia. Ecco il video Mediaset del promo.