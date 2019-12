Quali saranno per la nuova puntata di Live Non è la d’Urso, gli ospiti che approderanno nello studio di Barbara d’Urso lunedì 9 dicembre 2019 in prima serata? A quanto annunciato Asia Argento e Vladimir Luxuria si scontreranno contro cinque cattivissime sfere. Luxuria, quindi, tornerà in studio dopo quanto accaduto qualche lunedì fa, e dopo il chiarimento avuto con la conduttrice a Domenica Live. Altri ospiti? Ecco tutte le anticipazioni.

Live Non è la d’Urso, ospiti di stasera: da Asia e Vladimir ad Antonio Razzi

Sono tanti gli ingredienti che Barbara d’Urso ha voluto mettere insieme per confezionare la nuova puntata di Live Non è la d’Urso del 9 dicembre 2019. Quali ospiti approderanno in puntata? Come abbiamo detto vi saranno Asia Argento e Vladimir Luxuria insieme contro 5 cattivissime a agguerritissime sfere. Cosa accadrà?

Nel salotto di Barbara, però, non si potrà stare un attimo tranquilli. Perchè? Ebbene farà il suo ingresso in studio anche Antonio Razzi. Conoscendo il personaggio siamo certi che con lui se ne vedranno delle belle.

Altri ospiti? Oltre a quelli già citati saranno protagonisti della puntata anche Amedeo Minghi e Patty Pravo. La cantante farà una confessione assolutamente choc che sicuramente lascerà i telespettatori a bocca aperta.

Live Non è la d’Urso: i temi della serata

Quali altri temi verranno toccati nella puntata del 9 dicembre 2019? Secondo le anticipazioni si parlerà di chirurgia estetica. Già venerdì scorso, nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, la conduttrice ha chiesto al dottor Lorenzetti di tenersi libero per la serata perché avrà del lavoro da fare.

Il motivo? Sicuramente si parlerà di chirurgia estetica, ma di chirurgia estrema. In studio arriveranno: la donna drago, che si è tatuata addirittura gli occhi, i gemelli botox dalla Germania e la Barbie napoletana.

Altro argomento che solleverà un grosso dibattito? Lo scontro fra i Vip ricchi come Taylor Mega e i Vip ormai decaduti e che si lamentano di non lavorare più e di non aver di ché campare.