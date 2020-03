Tanti sono gli ospiti che approderanno in studio a Live Non è la d’Urso durante la prima serata di domenica 8 marzo 2020. Altrettanti, quindi, sono i temi che verranno trattati da Barbara d’Urso in puntata. Ecco tutte le anticipazioni svelate dalla stessa conduttrice durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. Fra i vari Vip vedremo: Cristiano Malgioglio, Luigi Mario Favoloso, Elena Morali e Clizia Incorvaia.

Live Non è la d’Urso ospiti stasera, domenica 8 marzo 2020: i grandi scontri

Quella di Live Non è la d’Urso sarà una puntata ricca di scontri e accese liti. Come mai? Ebbene in studio arriverà, in primis, Cristiano Malgioglio per rispondere alle cattivissime punzecchiature di 5 agguerritissime sfere. Quando Barbara d’Urso ha annunciato la presenza dell’artista il popolo dei social si è subito scatenato. Chi si scaglierà contro l’amatissimo Malgioglio? Ebbene i telespettatori vorrebbero vedere, seduti nelle sfere, sia Morgan che il povero Chiambretti visto quanto accaduto a #Cr4 qualche settimana fa.

Altri ospiti?

Clizia Incorvaia, squalificata dal Grande Fratello Vip 2020 per le frasi dette contro Andrea Denver, nel fatidico ascensore incontrerà qualcuno che vuole parlarle. Di chi si tratterà? Si parlerà ancora una volta della sua età dopo che quest’ultima ha già chiarito il tutto sui social specificando che fu il suo agente a dirle di calarsi gli anni per poter lavorare nel mondo della moda?

Spazio poi a Luigi Mario Favoloso e alla sua nuova fidanzata, ovvero Elena Morali? Cosa diranno i due in studio? Tornerà anche la mamma del giovane ex di Nina Moric? Ormai la donna è una vera e propria star del programma. Le sue sfilate sono immancabili anche se, settimana scorsa, il suo cane, le ha rubato la scena. Favoloso e la Morali avranno modo di parlare della loro conoscenza e di spiegare a tutti come mai siano scappati via dall’Italia insieme? Oltre a ciò Elena Morali deve ancora difendersi pubblicamente dalle pesanti accuse del suo ex.

Live Non è la d’Urso anticipazioni: un uomo fra la Marini e la Elia?

Di che altro si occuperà Barbara d’Urso? Ebbene la conduttrice tenterà di capire cosa ci sia alla base dell’acerrima rivalità fra Valeria Marini ed Antonella Elia. Le due concorrenti del GF Vip 2020 non fanno altro che litigare.

A quanto pare oltre agli insulti che si ‘regalano’ quotidianamente, le due donne hanno dato via alle liti parecchi anni fa per colpa di un uomo. Si racconta che un ex fidanzato della Elia si avvicinò alla Marini e da lì iniziò la grande rivalità fra le due.