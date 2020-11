Quali sono, per la nuova puntata di Live Non è la d’Urso, gli ospiti pronti ad approdare in studio? Domenica 29 novembre 2020, per una nuova entusiasmante prima serata di Canale 5, tanti Vip popoleranno il salotto di Barbara d’Urso. Fra di loro vi saranno anche due volti noti del GF Vip 5 di Alfonso Signorini. A far ritorno saranno infatti: Paolo Brosio e la fidanzata, ma anche Guenda Goria e Telemaco. Nuovi confronti in vista. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Live Non è la d’Urso: dal Covid-19 alla morte di Maradona

Quali temi verranno trattati nella nuova puntata di Live Non è la d’Urso. E’ orma chiaro a tutti, soprattutto ai fan della trasmissione di Canale 5, che il programma si aprirà con il consueto dibattito sul Covid-19. Dall’ultima firma di Speranza con il passaggio di alcune regioni “rosse” ad “arancioni” e di altre a “gialle”, fino alla discussione sui vaccini. Tanti sono ancora gli argomenti da trattare.

Agli esperti Barbara d’Urso proverà a chiedere cosa accadrà dopo il 3 dicembre 2020 e come passeremo il Natale. Ormai però è chiaro. Non sarà un Natale come quello degli scorsi anni. A tutti saranno richiesti ancora sacrifici per il bene comune.

Altro tema che verrà trattato? La morte di Diego Armando Maradona. A quanto pare, come è già stato accennato a Pomeriggio 5, si sono aperti numerosi dibatti, ma soprattutto numerose polemiche. Maradona poteva salvarsi? I soccorsi sono arrivati in ritardo? Cosa è accaduto negli ultimi istanti di vita?

Oltre a ciò pare essersi già scatenato l’inferno anche per l’eredità.

Live Non è la d’Urso: il caso Genovese

Barbara d’Urso tornerà ad occuparsi anche del caso Genovese. Settimana scorso la conduttrice ha mandato in onda l’audio della ragazza vittima di stupro. Poco dopo la d’Urso ha intervistato uno dei buttafuori che, durante la sera della festa, aveva il compito di piantonare la porta della stanza di Alberto Genovese, l’imprenditore ora in carcere.

A quanto pare la redazione di Videonews ha raccolto altre testimonianze. Il racconto di quella fatidica notte e di quanto accaduto in quell’appartamento nel centro di Milano iniziera a prendere sempre più forma.

Come settimana scorsa ad occuparsi del caso, in diretta concorrenza, sarà anche Massimo Giletti su La7.

Da Paolo Brosio a Guenda Goria: i protagonisti del GF VIP

Spazio infine ai protagonisti del GF VIP come Paolo Brosio e Guenda Goria. I due ex coinquilini della casa più spiata d’Italia continuano a far discutere per le loro storie d’amore.

Da un lato dunque Paolo Brosio tornerà in studio con la fidanzata. Cosa accadrà? I due avranno un faccia a faccia con l’uomo che è stato fotografato con la giovanissima compagna del giornalista.

Guenda Goria, invece, avrà modo di confrontarsi con Telemaco. Cosa dovranno ancora dirsi i due?