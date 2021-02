Tutto è pronto o quasi per la nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Le anticipazioni sugli ospiti di domenica 21 febbraio 2021 ci svelano la presenza di Paolo Ciavarro insieme all’amata Clizia e Maria Teresa Ruta. Cosa accadrà nello studio di Barbara d’Urso? Quali altri personaggi vip approderanno nel salotto televisivo? Quali argomenti verranno trattati?

Live Non è la d’Urso anticipazioni sui temi trattati: dalla cronaca al gossip

A Barbara d’Urso, durante la puntata di Pomeriggio 5 di venerdì, è scappato un nome altisonante. La conduttrice ha parlato di Rocco Casalino, ma l’ex portavoce del premier non era presente nel video delle anticipazioni. Barbara ha dunque sottolineato che nella prima parte di Live Non è la d’Urso si parlerà sicuramente di politica e attualità.

Sono in molti, però, ora a sospettare che Casalino sarà ospite dalla d’Urso. In fin dei conti l’ex portavoce sta promuovendo il suo libro autobiografico in giro per i vari programmi televisivi. Sabato, ad esempio, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo regalando curiosità sulla sua vita privata.

Oltre che di politica nella prima parte di Live Non è la d’Urso si parlerà anche di Covid-19, vaccini e crisi economica. Tan ti saranno gli interventi per analizzare gli argomenti da più punti di vista.

Largo ai gossip: tutti i personaggi nel salotto di Barbara d’Urso

Nella seconda parte della trasmissione tre volti noti, ex concorrenti del Grande Fratello Vip, si scontreranno contro cinque agguerritissime sfere. La prima ad affrontare amici e detrattori sarà Maria Teresa Ruta. Appena uscita dalla casa la Ruta ha sollevato numerose polemiche per il modo in cui ha salutato Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. La concorrente ha avuto modo di rientrare per un chiarimento, ma sui social il pubblico si è spaccato a metà. C’è chi continua a sostenerla e a dire che si sarebbe meritata la finale e chi, invece, le dice che dovrebbe ringraziare proprio Zorzi perché il suo cammino dentro la casa è stato così lungo solo perché era protetta da lui.

A sfidare le cinque sfere vi saranno poi due protagonisti della passata edizione del GF VIP ovvero Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La loro coppia è stata molto discussa. Nonostante ciò i due hanno trovato casa e hanno iniziato a convivere. A distanza di mesi, lontano dai riflettori, la storia d’amore sembra filare via liscia come l’olio, a discapito dei detrattori.

Rimanendo in tema GF VIP si parlerà anche del duro attacco di Platinette a Tommaso Zorzi. L’argomento, sicuramente, farà subito incendiare gli animi.