Sarà una puntata esplosiva quella di Live Non è la d’Urso in onda domenica sera, 2 febbraio 2020, su Canale 5. Il motivo? Basta leggere le anticipazioni sugli ospiti presenti nello studio di Barbara d’Urso. Luigi Mario Favoloso, infatti, tornerà nel salotto televisivo dell’ammiraglia Mediaset per continuare a spiegare le sue ragioni, ma anche per scontrarsi con sua madre. Spazio poi a: Raz Degan, Eva Robin’s e Bello Figo.

Live Non è la d’Urso ospiti: Favoloso contro tutti

Nello studio di Barbara d’Urso, come anticipato dalla stessa conduttrice nell’ultima puntata settimana di Pomeriggio 5, farà il suo ingresso nuovamente Luigi Mario Favoloso. L’ex gieffino, nonché ex fidanzato di Nina Moric, avrà un duro confronto e scontro con sua madre. Come mai? Il faccia a faccia sembrava inevitabile. Settimana scorsa, infatti, Favoloso aveva imputato alla madre alcuni errori e aveva fatto capire di essere molto arrabbiato con lei per le cose dette in televisione. Favoloso aveva aggiunto, però, che molto probabilmente la donna era stata mal consigliata e mal indirizzata da qualcuno.

Cosa emergerà nel salotto di Canale 5? Gli occhi saranno tutti puntati su di loro. Sono in molti a volerci vedere chiaro nella faccenda.

Spazio poi a Nina Moric che, dopo le parole di Favoloso di settimana scorsa, avrà diritto di replica. Le accuse dell’ex fidanzato sono state pesanti ed in attesa che la giustizia faccia il suo corso, la modella potrà esporre il suo punto di vista e difendersi dalle accuse che le sono state mosse contro.

Live Non è la d’Urso ospiti e anticipazioni: cosa accadrà?

Come sempre tanti saranno i temi trattati durante la lunga diretta di Live Non è la d’Urso. La conduttrice ha anticipato la presenza di una nuova busta choc gold, ma non ne ha voluto svelare il contenuto.

Dopo Paola Barale anche Raz Degan si confronterà con 5 agguerritissime sfere. L’ex compagno della showgirl risponderà alle parole dette dalla Barale? In molti si aspettano qualche frecciatina al vetriolo.

Eva Robin’s, invece, pare abbia alcune rivelazioni choc su un concorrente del GF Vip. Sempre parlando del reality condotto da Alfonso Signorini e dei suoi protagonisti, verrà dato spazio anche allo scontro fra Victoria e Pasquale Laricchia protagonisti del GF 3. In studio anche Rita Rusic per tracciare un bilancio della sua esperienza nella casa, ma anche e soprattutto per commentare le varie diatribe nate.

Spazio poi a Ivan Gonzalez che litigando con Paola Caruso ha detto di volersi sottoporre alla macchina della verità. Ovviamente Barbara d’Urso ha subito colto la palla al balzo per capire fra i due chi stava o meno mentendo.

Per finire? Si accenderanno i riflettori sull’ultima polemica riguardante il controverso rapper Bello Figo.