Fabrizio Corona, Eva Grimaldi con la moglie, Fausto Leali e Iconize. Sono questi alcuni dei Vip che saranno a Live Non è la d’Urso come ospiti della puntata in onda, in prima serata su Canale 5, domenica 18 ottobre 2020. Cosa accadrà? Quali altri ospiti approderanno nel salotto di Barbara d’Urso? Quali temi verranno affrontati? Ecco tutte le anticipazioni.

Live Non è la d’Urso ospiti: da Corona al GF VIP 5

Come annunciato a Pomeriggio 5, venerdì 16 ottobre 2020, a Live Non è la d’Urso prenderà parte Fabrizio Corona. Quest’ultimo, risultato positivo al Covid-19, sarà in collegamento da casa sua. Di cosa si parlerà? In primis verrà affrontata l’ultima sentenza che lo ha visto protagonista e che lo ha profondamente deluso. Spazio poi all’attacco di Nina Moric che qualche sera fa ha pubblicato su Instagram un audio di una telefonata choc. In questo audio si sentiva l’uomo inveire contro l’ex moglie minacciando di ucciderla. Successivamente si sentiva il figlio chiedere di poter tornare a casa della madre. Non volendo più stare vicino al “Male”, non essendo interessato al mondo del gossip e nemmeno alla palestra e ai vari allenamenti, il figlio di Corona chiedeva di poter tornare a casa Moric.

Per continuare Barbara d’Urso ospiterà anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Saranno loro, dopo Gabriel Garko, a sfidare le 5 agguerritissime sfere. Cosa accadrà? Chi animerà il dibattito?

Spazio poi a Fausto Leali che parlerà per la prima volta, dopo l’eliminazione dal GF VIP 5. Non sarà questo, però, l’unico ‘personaggio’ della casa ad essere messo sotto una lente di ingrandimento. Ampio spazio verrà dato al reality condotto da Alfonso Signorini.

Iconize da Barbara d’Urso a Live: la conduttrice l’ha perdonato

Dopo quando accaduto nelle ultime settimane, dopo che Barbara d’Urso, nella scorsa puntata, aveva detto che con lei Iconize aveva chiuso, domenica prossima l’influencer sarà presente in studio. La conduttrice ha detto di averlo perdonato e di volergli offrire lo spazio più opportuno per aver modo di scusarsi con tutti.

Cerchiamo di fare un riassunto delle precedenti puntate per capire meglio cosa è successo “negli episodi precedenti”.

Mesi fa Iconize era stato ospite delle trasmissioni di Barbara d’Urso per parlare dell’aggressione omofoba subita. Quale settimana fa, però, nella casa del GF VIP 5, Dayane Mello si è lasciata sfuggire che Iconize aveva finto il tutto. La Mello, sicura di quanto affermato, aveva sottolineato che adirglielo era stata Soleil.

Avendo Soleil in studio per le discussioni sulle foto con Iannone fra lei e i paparazzi, Barbara d’Urso ha chiesto alla diretta interessata. In primis l’ex di Uomini e Donne ha un po’ tergiversato, poi, ha mostrato alla d’Urso e allo staff i messaggi di Iconize e ha accusato l’ex amico senza remore raccontando tutto.

Cosa è accaduto? Nella scorsa puntata Barbara d’Urso si è molto arrabbiata con Iconize e si è sentita presa in giro. Qualche giorno dopo lui sui social ha attaccato la conduttrice, il programma e Soleil, poi, è ritornato sui suoi passi, e sempre nelle Stories ha chiesto scusa per tutto.

Ora Iconize sarà a Live per aver modo di scusarsi proprio con tutti, ma anche per raccontare tutto quello che è realmente successo. Barbara ha annunciato che l’influencer vuoterà il sacco svelando anche molto altro che si nasconde dietro. A cosa si riferiva? Iconize ha già lasciato intendere di aver molte cose da raccontare durante la consegna del tapiro d’oro da parte di Striscia la Notizia.

Le ultime anticipazioni: Bello Figo e la sfera Gold per la Queen

Per finire? Spazio a Bello Figo. Il rapper si scontrerà con 5 agguerritissime sfere. Cosa accadrà?

Ultima chicca? Barbara d’Urso ha anticipato che fra le sfere ci sarà l’arrivo di una nuova sfera tutta gold. Come mai? La conduttrice non ha anticipato oltre, ha solo detto che sarà per la Queen. Chi si siederà la dentro? Chi sarà la Queen tanto attesa?