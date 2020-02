Quali saranno, per la nuova puntata di Live Non è la d’Urso, gli ospiti che Barbara d’Urso ha chiamato per la prima serata di domenica 16 febbraio 2020? Come annunciato nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 dalla stessa conduttrice, nel suo salotto arriveranno numerosi personaggi famosi per accesi scontri e duri confronti faccia a faccia. Fra di loro? In primis Morgan e poi Nina Moric e Luigi Mario Favoloso.

Live Non è la d’Urso, ospiti 16 febbraio 2020: tutti contro Morgan

Dopo quanto accaduto settimana scorsa, nel salotto di Live Non è la d’Urso tornerà l’amatissimo Morgan. Si parlerà ancora una volta di quanto accaduto a Sanremo 2020 e della lite con Bugo. Il cantante, però, questa volta, dovrà scontrarsi contro cinque cattivissime sfere. C’è chi spera che all’interno di una di essa possa esserci Iva Zanicchi dopo i giudizi che l’artista ha espresso in altre trasmissioni. La Zanicchi ha detto che per lei era tutto calcolato e premeditato perché Morgan aveva paura di passare inosservato ed arrivare ultimo.

Come una settimana fa, però, accadrà veramente di tutto. Morgan sarà come sempre imprevedibile.

Nonostante ciò Barbara d’Urso ha predisposto l’incontro fra Morgan e la madre. I due si sono parlati a distanza all’interno del programma di Caterina Balivo in onda in settimana nel primo pomeriggio di Rai 1. A Live Non è la d’Urso però si incontreranno ed abbracceranno davanti alle telecamere.

Nina Moric, Luigi Mario Favoloso e i suoi genitori: tutti da Barbara d’Urso

Quali altri ospiti approderanno in puntata a Live Non è la d’Urso? La conduttrice ha annunciato la presenza di Nina Moric, Luigi Mario Favoloso ed i suoi genitori. Non è però ben chiaro cosa accadrà.

Sappiamo con certezza solamente che, nonostante sui social abbia detto di non voler più parlare di quanto accaduto, se non nelle sedi più opportune, la Moric sarà da Barbara d’Urso per sottoporsi alla fatidica macchina della verità.

Non è chiaro però se lei e i genitori di Favoloso, o proprio quest’ultimo, si incontreranno o se appariranno in studio in momenti diversi. Riuscirà infine Luigi Mario a far pace con la madre?

+++ Venuta a sapere della sua presenza a Live Non è la d’Urso Nina Moric ha scritto su Instagram un posto pronto a chiarire la sua posizione. La modella nelle Stories ha dunque detto a tutti quanto segue. “Non andrò assolutamente in tv da signora Barbara d’Urso, hanno utilizzato i materiali fatti il giorno dopo la puntata. Quindi presumo che andrà in onda questa cosa. Un abbraccio. Nina Moric.” ++++

Live Non è la d’Urso ospiti: da Barbara Alberti a Fiore Argento

Spazio anche al Grande Fratello Vip 2020 e ai vari dibattiti. Settimana scorsa il fidanzato di Antonella Elia, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia e chiarirsi con la compagna, si è sottoposto alla macchina della verità, ma non ha completato l’esperimento e visibilmente alterato ha abbandonato lo studio mettendo tutto in discussione.

Dopo che Pietro e Antonella hanno potuto chiarirsi e riabbracciarsi, Barbara d’Urso ha deciso di chiamare in studio Fiore Argento, sorella di Asia Argento. E’ stata lei la protagonista degli scatti con Pietro, fidanzato di Antonella Elia. Il gossip si è infiammato oltretutto proprio perché i due avevano avuto una storia d’amore in passato. Quale verità quindi racconterà la bella Fiore?

Per concludere ci sarà il grande confronto fra Barbara Alberti e Francesca Cipriani. Fra le due non corre buon sangue e la Cipriani, come abbiamo visto nelle precedenti puntate, pare essere più agguerrita che mai.